Forza Motorsport va bénéficier d'une mise à jour colossale avec sa mise à jour 5, et en prime, on peut s'attendre à une agréable surprise en termes de nouveau contenu.

Turn 10 Studios a annoncé que la célèbre piste de Nordschleife fera son apparition dans Forza Motorsport en février. En fait, cette piste emblématique, longue de 20,83 kilomètres, sera intégrée dans le cadre de la mise à jour 5. Celle-ci comprend également de nombreuses améliorations et correctifs pour le jeu. Ce patch pour le moins massif, devrait être disponible durant le mois de février. Finalement peu de temps après le patch 4.0.

Une mise à jour majeure pour Forza Motorsport

La mise à jour aborde plusieurs problèmes techniques rencontrés par les joueurs. Parmi les correctifs majeurs, on note la résolution de crashs et autres bugs. Mais ce n'est pas tout. Les joueurs auront désormais la possibilité de sauter l'entraînement directement depuis le menu d'avant-course en mode Carrière. Cette fonctionnalité améliore la flexibilité et l'expérience de jeu. Il sera également possible de sauvegarder sa progression après un entraînement. Afin de terminer la course ultérieurement sans avoir à refaire la pratique. Concernant les événements multijoueurs en vedette pour Hockenheim, un correctif a été apporté. Notamment pour assurer que le nombre de tours soit correct. Remédiant au problème précédent où les courses se limitaient à seulement trois tours. Pour le reste, on trouve un nombre assez considérable de correctifs :

Stabilité

Correction d'un problème où le jeu ne répond plus lors du retour à l'Entraînement Ouvert en Multijoueur en vedette [1612807]

Correction d'un crash pouvant survenir après avoir sélectionné « Passer l'entraînement », quitté la course et réentré dans l'événement. [1657219]

Résolution d'un crash pouvant survenir lors de l'entrée dans Forzavista. [1671290]

Correction d'un crash du jeu pouvant survenir lors de l'ouverture d'une rediffusion de course. [1672588]

Mode Photo et Rediffusions

Correction d'un problème en Mode Photo sur PC où les résolutions non-16:9 incluent des bandes noires dans les photos enregistrées. [1671404]

Correction d’un problème où la recherche de rediffusions ou de galeries de photos par piste ou par configuration de piste ne donnait aucun résultat. [1604588]

Jouabilité de Forza Motorsport

Saut d'Entraînement Complété : Les joueurs ont maintenant l'option de Passer l'Entraînement dans le menu pré-course du mode Carrière. De plus, si le joueur a déjà complété l'Entraînement, le jeu crée un point de sauvegarde et offre des options supplémentaires pour rejouer ou passer l'entraînement complet lors du retour à une série. [1635662]

Correction d'un problème en Multijoueur Privé où quelqu'un conduisant dans le mauvais sens n'était pas correctement rendu transparent et pouvait entrer en collision avec d'autres joueurs. [1613125]

Correction d'un problème en Jeu Libre où les noms des modèles de voiture manquent dans la liste des conducteurs. [1660255]

Résolution d'un problème en Coupe des Constructeurs où la liste des classements de la série manque les noms des pilotes IA. [1668229]

Correction d'un problème en Multijoueur en vedette où les joueurs peuvent rencontrer un écran de chargement infini en tentant de changer leur configuration Carburant et Pneus à l'Aperçu de la Grille. [1611726]

Résolution d'un problème où les événements Multijoueur Vedette à Hockenheim avaient seulement 3 tours au lieu du nombre de tours prévu. [1691754]

Correction d'un problème en Coupe des Constructeurs où l'option Passer l'Entraînement charge une heure de la journée incorrecte pour l'introduction cinématographique de la piste. [1674381]

Correction d'un problème en Événements Rapides Jeu Libre où le "Nombre de Tours" revient au défaut de la configuration de la piste lors de l'accès à la Configuration de l'Événement dans le menu pré-course. [1629341]

Introduction d'une première fenêtre contextuelle dans le menu Acheter des Voitures expliquant l'Onglet Vedette. [1635604]

Correction d'un problème au Showroom où les voitures ont une coche malgré le fait qu'elles ne soient pas correctement sélectionnées. [1602611]

Correction d'un problème où les invites "Aimez-vous ce Design ?" et "Aimez-vous cette Configuration ?" après la course n'apparaissent pas. [1604582]

Dans le menu de configuration Carburant et Pneus, ajout de descriptions pour les pneus non-course expliquant leur capacité tout-temps. [1607316]

Une liste sans fin de problèmes de gameplay

Éditeur de livrées

Les joueurs sont désormais invités à sauvegarder leur livrée s’ils tentent de quitter l’éditeur de livrée sans sauvegarder. [1437864]

Correction d’un problème où l’indication du bouton « Réglage fin de la couleur » n’apparaissait pas tant que le joueur n’avait pas quitté puis repris une option de couleur. [1441863]

Correction d’un problème où le fait de quitter une recherche dans « Trouver des modèles » permet de quitter la section des modèles de l’éditeur de livrée. [1490136]

Résolution d’un problème empêchant de peindre les étriers améliorés. [1555302]

Maserati MC12 2004 : Correction d’un problème où la livrée du constructeur disparaissait partiellement lorsque la peinture et les décals étaient appliqués au véhicule. [1557639]

Correction d’un problème où les tailles des groupes de vinyle peuvent devenir négatives, ce qui rend difficile, voire impossible, de les ramener à des valeurs positives. [1603790]

Résolution d’un problème où les vinyles partagés créés et utilisés par le même auteur sur une livrée de voiture bloquent le partage de la livrée. [1608207]

Correction d’un problème sur PC. Où le fait de zoomer avec la molette de la souris faisait également défiler les couches de décalcomanies. [1612231]

Ajout d’un zoom avancé personnalisé à l’éditeur de livrée lors de l’application de décalcomanies sur une voiture. [1621135]

Correction d’un problème où l’option « Peindre l’aile » restait accessible lorsque l’aile était retirée de la voiture. [1556604]

2018 Acura #36 NSX GT3 Correction d’un problème où l’ombre de la voiture apparaissait sous certains angles de caméra dans le menu Peinture de la voiture. [1433896]

Correction d’un problème dans « Appliquer les décalcomanies » > Groupe de vinyle où les groupes curatés ne se remplissaient pas s’ils étaient sélectionnés trop rapidement. [1631003]

Résolution d’un problème dans Appliquer les décals > Groupe de vinyle où les calques s’affichent de manière incorrecte. [1536758]

Correction d’un problème dans le sélecteur de décalques où les lettres et les symboles sont incorrectement réorganisés dans l’onglet Lettres inférieures 5. [1570323]

Version PC de Forza Motorsport

Nombreuses améliorations visant réduire les pics du CPU. Mais aussi mieux utiliser le GPU, afin d’améliorer la cohérence du framerate pendant la course. [1536749, 1651623]

Correction de nombreux scénarios de crash causés par le rendu multithread. [1624448, 1659051]

Correction de l’impossibilité d’utiliser le mode plein écran lors de l’utilisation d’un PC avec un GPU intégré. [1603057]

Résolution d’un taux de rafraîchissement erratique après l’annulation d’une modification des paramètres vidéo. [1577163]

Amélioration de la navigation à la souris en permettant [1486418]

Correction d’un problème où les joueurs ne voyaient pas les performances augmenter lorsqu’ils passaient d’un mode haute qualité à un mode basse qualité. [1648332]

Correction d’un problème où des objets manquaient dans les reflets des voitures en mode Photo et Forzavista [1670932]

Ajout d’une vérification de la prise en charge par le GPU de la fonction D3D12 « Barrière améliorée » au démarrage de l’application. Le code d’erreur AP205 correspond à un manque de support détecté. Le client essaiera de trouver un périphérique qui possède les caractéristiques requises et signalera un message « échec de la création d’un périphérique graphique » s’il n’en trouve pas. [1684419]

Volants

Correction d’un problème provoquant la réinitialisation des configurations de saisie du volant personnalisé à leurs paramètres par défaut. Le tout après avoir relancé le jeu avec une manette et un volant connectés. [1593360]

Correction d’un problème provoquant l’allumage de la première LED de changement de vitesse du Logitech G923 lorsque la voiture tourne au ralenti. [1653804]

Résolution d’un problème qui faisait que les voyants de changement de vitesse ne clignotaient pas sur les volants Logitech. Lorsque la voiture dépassait la ligne rouge. [1653801]

Graphismes

Amélioration des reflets SSR afin de mieux gérer les changements de résolution dynamiques rapides. [1670567]

AI

Correction d’un problème où « Sauter le tour » force le joueur à sortir de la piste sur le circuit complet de Suzuka s’il a ajusté son niveau de carburant sur certaines voitures de classe X. [1681253]

Correction d’un problème où le contrôleur AI fait sortir la voiture du joueur de la piste à VIR Nord. Le tout lorsqu’il utilise la fonction « Skip Lap » ou au début d’une session de test. [1682343]

Voitures

Lexus LFA 2010 : Mise à jour de l’audio imprécis de la voiture. [1653741]

Mercedes-AMG GT R 2017 : Correction d’un problème où les options de largeur des pneus arrière s’affichaient dans le mauvais ordre après l’application d’un kit widebody. [1664831]

Ford Focus RS 2009 : Correction d’un problème où le son de la voiture était métallique et déformé. [1661365]

Circuit de Forza Motorsport

Hockenheim : Correction d’un problème où les objets du jour de la course s’incrustent dans la cinématique d’après-course lorsque le joueur ne monte pas sur le podium. [1663889]

Daytona : Correction d’un problème où les membres de l’écurie peuvent apparaître flottants pendant la cinématique de marche. Sur la grille dans le mode multijoueur en vedette. [1671191]

Spa-Francorchamps : Correction de la faute de frappe sur le panneau « Welcome to Circuit de Spa ». [1675335]



Accessibilité de Forza Motorsport

Aide à la conduite pour les personnes non-voyantes. Correction d’un problème où le réglage du volume et de la hauteur de la prise de contrôle par l’IA n’est pas respecté lors de l’entrée dans les stands. Le tout si le joueur entre dans les stands avec l’assistance aux stands activée. [1639525]

Aide à la conduite pour les personnes non-voyantes. Correction d’un problème où l’aperçu de la hauteur de la queue de décélération ne fonctionne pas correctement dans le menu des paramètres d’accessibilité. [1639445]

Résolution d’un problème où le texte de réglage du contraste de l’interface utilisateur ne décrit pas correctement la fonction de réglage. [1593309]

Correction d’un problème à Laguna Seca. Où certaines voitures de classe P et X ne suivent pas la ligne de conduite lorsque l’assistance à l’accélération est activée. [1662584]

Résolution d’un problème à Daytona. Où certaines voitures de classe P et X ne suivent pas la ligne de conduite lorsque l’assistance à l’accélération est activée. [1662599]

Correction d’un problème où le narrateur de l’écran lit les changements d’accélération ou de freinage en kilomètres par heure. Alors que des miles par heure sont affichés. [1613130]

Correction d’un problème à cause duquel le narrateur de l’écran indique « aucun résultat pour ce classement n’est disponible pour le moment ». Lorsqu’on entre dans le classement dans Rivaux. [1657145]

Aide à la conduite pour les personnes non-voyantes. Correction d’un problème où l’aperçu de la navigation dans les virages ne fonctionne pas correctement. [1657217]

De très nombreuses corrections

Aide à la conduite pour les personnes non-voyantes. Correction d’un problème où des signaux audio sont présents pendant et après le mode Benchmark sur PC. Lorsque le joueur ne peut pas contrôler le véhicule. [1607324]

Ajout d’un trait d’union pour le mot composé commun, traction avant, au sous-titre lors de l’inspection de la Honda Civic Type R 2018 pendant la Builders Cup Intro Series. [1576107]

Correction d’un problème dans le menu de mise à niveau rapide. Où le bouton « Confirmer » sur cet écran indique toujours un statut incorrect au départ. [1603873]

Correction d’un problème où le narrateur de l’écran ne lit pas facilement toutes les informations sur les événements VIP dans Rivaux. [1625474]

Résolution d’un problème où le narrateur de l’écran n’informe pas les joueurs qu’il met en évidence une nouvelle série qu’ils n’ont pas encore vue en mode Carrière. [1581960]

Correction d’un problème dans la salle d’exposition où le texte « Possédé » apparaissait beaucoup plus grand que son cadre d’interface utilisateur. Lorsque la taille du texte du menu était réglée sur la plus grande. [1660344]

En conclusion, ce patch massif pour Forza Motorsport corrige tout de même un nombre assez astronomique de problèmes.