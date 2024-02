Turn 10 Studios ne compte pas faire les choses à moitié. Après avoir sorti Forza Motorsport, il ne s'est pas contenté de passer à autre chose quelques semaines après. Il assure un suivi régulier, ce qui n'est pas pour déplaire. Cela nous emmène directement à la nouvelle update qui vient d'être implantée dans le jeu. Dans la liste des changements, on retrouve notamment quelque chose qui était demandé par les joueurs depuis un bon bout de temps. Leur vœu a enfin été réalisé.

Une nouvelle mise à jour pour Forza Motorsport

Avant de continuer, sachez qu'on ne va pas passer en revue tous les correctifs ajoutés par cette mise à jour. On a déjà fait un article sur le sujet, et on vous invite à le consulter. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'elle a taclé un certain nombre de problèmes techniques, en particulier des crashs qui pouvaient survenir lors de situations bien précises (comme lors de l'entrée dans Forzavista, mais ce n'est qu'un exemple). Bref, les bugs, ça commence à être de l'histoire ancienne, et ça fait plaisir à voir, même s'il reste encore du boulot.

Ceci dit, rassurez-vous, on va tout de même mentionner les grosses nouveautés qui arrivent avec ce patch numéro 5. Et comment pourrait-on ne pas aborder le tracé de la Nordschleife du Nürburgring. Pour le coup, la communauté le réclame depuis longtemps, et ça y est, elle peut enfin y avoir accès. C'est le moment de se défouler sur l'un des circuits les plus célèbres du monde. En outre, l'update pour Forza Motorsport ajoute également des bolides inédits et de nouveaux événements. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais on n'est pas face à un petit patch.

L'autre beau changement dont on avait parlé, c'est un ajustement assez particulier qui va changer la manière dont les joueurs pourront personnaliser leurs véhicules. Pour cause, dès l'introduction d'une voiture dans votre collection, toutes les pièces seront désormais accessibles dès le niveau 1 de celle-ci. Vous pouvez ainsi les modifier à votre guise dans l'ordre de votre choix. Par contre, ne comptez pas sur cette mise à jour pour améliorer l'IA ou le système de pénalités. Pour ça, il faudra patienter jusqu'à la prochaine update, mais c'est d'ores et déjà prometteur.