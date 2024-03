Forza Motorsport a fait son retour en 2023 en exclu sur Xbox Series X|S et PC. Globalement, ce premier épisode nouvelle génération a été aussi bien accueilli que son prédécesseur. Mais les pilotes virtuels sont exigeants et depuis la sortie, certaines critiques ont été formulées aux développeurs. Les joueuses et joueurs regrettent notamment le système de progression des voitures ou encore les comportements de l'IA. Quelques semaines après l'annonce de changements, le studio a mis en ligne un patch imposant.

La mise à jour 6 de Forza Motorsport dispo sur Xbox Series et PC

Le patch 6 de Forza Motorsport a été mis en ligne et pèse entre 3,1 Go et 4,8 Go sur PC en fonction du launcher. Tandis que sur les Xbox Series X|S, il faudra avoir au moins 5,5 Go de libre pour pouvoir l'installer. Mais vous n'allez pas le regretter. Turn10 Studios s'est retroussé les manches afin de répondre aux attentes de la communauté sur la progression des voitures. Comme promis, les développeurs ont supprimé les restrictions sur les pièces de performances. Dorénavant, elles ne sont plus liées au niveau de vos bolides. « Que ce soit un moteur, des pneus de course, ou des kits de carrosserie, vous avez la liberté de customiser vos voitures comme vous l'entendez » indique le blog officiel.

Cette mise à jour 6 de Forza Motorsport apporte aussi des modifications vis-à-vis de l'utilisation des crédits. « Les joueurs peuvent dépenser des crédits du jeu afin d'acquérir des Car Points, lorsqu'ils quittent l'écran d'amélioration. À raison de 4 500 crédits pour 500 CP. Cela vous laisse le choix d'améliorer immédiatement votre voiture en utilisant des crédits, ou si vous économisez, vous pouvez gagner des points de voiture pour les améliorations via la montée en niveau du véhicule comme auparavant » (via Forza.net).

Parmi les ajouts notables de Forza Motorsport, Turn10 Studios explique avoir ajouté des options d'éclairage pour l'éditeur de livrées. Pour éviter less collisions en sortie de stand et coller à la réalité, le circuit de Daytona a été mis à jour. De nouvelles musiques vous accompagneront dans votre espace personnel, mais surtout, il y a du neuf en ce qui concerne l'IA. Les ajustements fournis dans cette update permettent de réduire les heurts en début de course. Cette mise à jour embarque également des nouveaux événements de carrière et multijoueur, des voitures et plein d'autres éléments. Les notes du patch 6 Forza Motorsport sont consultables depuis le site officiel, et vous pouvez aussi les voir à travers la vidéo ci-dessous.