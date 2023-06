L'un des porte-étendards des Xbox Series X|S, Forza Motorsport, s'est remontré à l'occasion de la conférence Xbox du Summer Game Fest 2023. En plus d'extraits inédits, Microsoft a enfin officialisé ce que de nombreux joueurs attendaient : la date de sortie. La simulation de course arrivera à la rentrée et fera face à des mastodontes.

Après Gran Turismo 7 chez PlayStation, Xbox est enfin prêt à lancer Forza Motorsport. Un nouveau jeu purement new-gen qui veut marquer une vraie rupture avec les derniers jeux sortis sur Xbox One. D'où l'exclusivité Xbox Series X|S (et PC). Turn 10 Studios fait référence à son bébé en le qualifiant de « jeu de course le plus avancé techniquement jamais conçu ». Un qualitatif fort pour un titre qui bénéficiera de nombreuses améliorations pour faire la différence.

Ainsi, les équipes ont commencé par fournir un gros travail sur le rendu des voitures. À l'aide d'un spectrophotomètre, qui est utilisé pour peindre les véhicules, les développeurs parviennent à obtenir une meilleure interaction de la lumière par rapport aux couleurs, à la brillance et à l'éclat, sur chaque centimètre carré de la carrosserie. Les dégâts et la santé seront également au rendez-vous et modifieront l'aspect et l'intérieur des bolides à chaque tour de pistes effectué. Puisqu'on l'on parle circuits, Forza Motorsport aura 20 environnements, dont 5 nouveaux avec Kyalami en Afrique du Sud et Hakone. Des tracés plus détaillés qu'auparavant qui seront disponibles aux côtés des classiques Laguna Seca, Maple Valley, Silverstone, Suzuka et Spa-Francorchamps.

L'autre focus de ce Forza Motorsport, c'est évidemment la conduite. D'après Turn 10 Studios, c'est le gap le plus important jamais vu depuis FM5, FM6 et FM7. La pression des pneus, la météo et la température du bitume influenceront directement la conduite. À vous de bien choisir vos réglages, types de gommes et d'avoir un œil constant sur le système d'usure, surtout lors de courses à rallonge. Enfin, la partie sonore a également revu de fond en comble selon les dires des équipes.

Le jeu est compatible Windows Sonic et Dolby Atmos. Le crissement des pneus, le bruit des moteurs et des pièces qui composent la voiture devraient non seulement se faire mieux entendre, mais aussi de façon plus réaliste. Forza Motorsport sortira en exclusivité Xbox Series X|S et PC à partir du 10 octobre 2023. Il sera dans le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming (inclus avec le Game Pass Ultimate) dès son lancement.

Un contenu plus riche et un jeu accessible

Eh oui, Forza Motorsport débarque également en octobre et sera pris en étau par Assassin's Creed Mirage (12 octobre), The Lords of the Fallen (13 octobre), Alan Wake 2 (17 octobre 2023), Marvel's Spider-Man 2 (20 octobre) et Alone in the Dark Remake (25 octobre). Heureusemement que FM peut compter sur son genre bien différent.

Mais ce nouveau et premier cru de nouvelle génération a d'autres atouts. En termes de contenus, il y aura plus de 500 voitures, dont 100 nouvelles avec la Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R de 2021, la Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 de 2019 et l'édition 2021 de la Porsche Mission R. Plus de 800 améliorations seront proposées pour améliorer les voitures de laisser vos adversaires dans le rétro.

Forza Motorsport va aussi s'ouvrir davantage aux joueurs en situation de handicap. Une pluie d'options d'accessibilité ont d'ailleurs été annoncées. Et pour que le résultat soit à la hauteur, Xbox a fait appel à Brandon Cole. Un consultant qui a permis à The Last of Us 2 d'exceller dans ce domaine. Pour les pilotes virtuels aveugles ou malvoyants, plus d'indices sonores seront fournis. Des informations qui pourront être entendues durant les courses, mais également les menus du jeu. Un mode narrateur qui fera office d'accompagnant vocal a été créé spécialement. L'expérience sera aussi bien meilleure pour celles et ceux qui ont des difficultés à appuyer sur un bouton.