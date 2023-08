Forza Motorsport, c'est le nouveau titre attendu au tournant par les fans de jeux de course. Grâce à une communication bien fournie, Turn 10 Studios a su faire saliver la communauté avide de mettre les mains dessus. Les développeurs n'allaient donc pas manquer l'opportunité d'apparaître à la Gamescom 2023. Au menu, du gameplay exclusif qui donne envie d'être sur place.

Forza Motorsport, numéro 1 de la course ?

Ces nouvelles images qu'on peut apercevoir nous embarquent sur le circuit du Mugello qui se situe au nord-est de Florence, en Italie. Contrairement au circuit Nürburgring GP et sa célèbre Nordschleife, qui ont récemment été dévoilés pour le jeu, le Mugello se veut plus abordable. Toutefois, il ne sera pas forcément aisé d'aller jusqu'au bout sans accroche, et on peut voir ci-dessous comment certains joueurs se débrouillent. Une fois la course finie, les développeurs procèdent à quelques petits rappels.

Les membres de Turn 10 Studios présents à la Gamescom décrivent ce nouveau Forza Motorsport comme le plus ambitieux de la série. Sur PC, il profitera du ray tracing en temps réel, mais également des technologies d'upscaling NVIDIA DLSS 2 et AMD FSR 2.2. Elles permettent notamment d'améliorer la résolution des graphismes et d'obtenir un framerate plus stable. Pour faire face à la concurrence, il ne faut rien de moins que le meilleur. Si vous souhaitez profiter de ces fonctionnalités avec des amis, sachez que le jeu est compatible avec le crossplay.

Envie d'y jouer avant sa sortie ? C'est possible

Parmi les bonnes nouvelles annoncées récemment, on compte la possibilité de pouvoir jouer à Forza Motorsport en avance. Effectivement, pour toute précommande de l'édition Premium sur Steam, un accès anticipé de 5 jours est offert. En plus de cela, ce lot Premium contient un pack voiture du jour de course, un pass voiture, un abonnement VIP et un pack de bienvenue. La plupart de ces objets vous octroient la possibilité de jouer avec plus de voitures. Pour mémoire, le jeu sortira le 10 octobre prochain sur PC et Xbox Series.