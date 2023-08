Forza Motorsport est ardemment attendu par les fans et les amateurs de sport automobile. Il faut dire que le titre de Turn 10 Studios enchaîne les bonnes nouvelles et les annonces retentissantes. Aujourd'hui, le blog officiel Xbox a été mis à jour avec de magnifiques révélations pour la communauté en devenir. Tout cela présage du meilleur pour le jour de la sortie. Voici les dernières informations.

Forza Motorsport multiplie les annonces

Forza Motorsport ne cesse d'alimenter le buzz. En effet, les joueurs PC peuvent d'ores et déjà précommander le jeu sur Steam et bénéficier d'un accès anticipé de 5 jours à partir du 5 octobre en optant pour l'édition Premium. Et ce n'est pas tout : nous apprenons également que le jeu sera compatible avec le cross-play, permettant ainsi de jouer avec ses amis, que ce soit sur PC ou console. De plus, pour la première fois, il sera possible de continuer son aventure auto sur Xbox Series X/S et Steam, avec une progression et des déblocages d'achievements en commun.

Afin d'offrir une expérience PC optimale, Forza Motorsport bénéficiera des technologies les plus avancées, dont le ray tracing en temps réel, ainsi que les technologies NVIDIA DLSS 2 et AMD FSR 2.2. Ces deux technologies d'upscaling sont cruciales pour bon nombre de configurations. Notamment, le Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) est conçu pour améliorer la résolution des graphismes dans les jeux vidéo. Lorsque le DLSS est activé, l'image est initialement rendue à une résolution inférieure à la résolution cible. Le modèle DLSS utilise ensuite cette image de basse résolution, y ajoute des informations de mouvement, et génère une image de haute résolution. Cela permet d'obtenir un gain en FPS et donc un framerate nettement plus fluide.

Fêter la Gamescom dignement

Afin de marquer dignement leur présence à la Gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne, les développeurs ont également annoncé l'intégration du célèbre circuit Nürburgring GP, accessible dès le lancement le 10 octobre. De surcroît, dans l'optique d'enrichir régulièrement le jeu après sa sortie, Turn 10 a confirmé l'ajout de la mythique Nordschleife au printemps 2024. Ces deux circuits ont été intégralement refondus pour la Xbox Series X/S et PC. Pour rappel, la Nordschleife est une portion du circuit de Nürburgring en Allemagne.

Elle est souvent surnommée "L'Enfer vert" de par sa complexité et son environnement boisé. La Nordschleife est reconnue dans le monde du sport automobile comme l'un des circuits les plus redoutables et les plus étendus au monde, s'étirant sur plus de 20,8 km avec plus de 150 virages. Suite à divers accidents majeurs, dont celui de Niki Lauda en 1976, la Formule 1 a décidé de ne plus y courir, en raison des risques pour la sécurité. Alors imaginez des joueurs fous avec des voitures non adaptées...