En l'espace de deux mois, les joueurs Xbox ont eu le droit à deux belles exclusivités l'année passée. Starfield, le RPG dans l'espace de Bethesda, et Forza Motorsport. La dernière itération de la simulation auto de Turn10 Studios. Un cru 100% de nouvelle génération qui devait marquer un tournant pour la licence. Et bien des égards, le pari est relevé et le jeu sait se montrer impressionnant. Une évolution claire, c'est indéniable, mais qui n'est pas parfaite pour autant. Différents points ont véritablement frustré certains pilotes en herbe qui s'attendaient à mieux. Patience, les développeurs ont présenté plusieurs changements à venir.

Des évolutions majeures pour Forza Motorsport

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions ! Les équipes de Turn10 Studios ont pris le temps de communiquer pour faire une annonce sur Forza Motorsport. Les développeurs s'affairent à ajouter des voitures, circuits et à apporter des correctifs, mais veulent également enfin résoudre des problèmes plus profonds soulevés par la communauté. Par où commencer ? Le système de progression qui sera revu cette année, et c'est l'une des priorités absolues pour les prochains mois. « Malgré les retours de nombreux joueurs qui apprécient le système tel qu'il est, pour d'autres, il n'offre pas l'expérience Forza Motorsport attendue. Pour corriger cela, nous examinons les changements à apporter. Notre objectif est de conserver ce qui fonctionne pour ceux qui apprécient le système, et de résoudre les problèmes relevés par d'autres ».

Le deuxième gros problème identifié par Turn10 Studios sur Forza Motorsport, ce sont les règles de course qui peuvent dérailler durant certaines situations. Lors de collisions intentionnelles ou de sorties de pistes, des pénalités incohérentes ou injustifiées peuvent tomber. « Nous avons entendu dire que des collisions à grande vitesse n'entraînaient parfois aucune sanction, alors qu'à basse vitesse, oui » explique le studio. Une solution à ce souci ? Oui, travailler étroitement avec des joueurs qui ont énormément de bouteille, afin de recueillir leurs données qui permettront d'ajuster le dérèglement des pénalités. Et une meilleure intelligence artificielle ?

Crédits : Turn10 Studios.

Une meilleure IA pour la simu auto Xbox Series X|S et PC

L'IA est l'un des trois points qui est dans le viseur de Turn10 Studios. En passant en revue les retours, des joueurs se plaignent des comportements de l'intelligence artificielle de Forza Motorsport. Freinages abrupts et par moments trop forts dans les virages légers, ralentissements brusques, absence d'accélération en sortie de virage, ou suivi trop strict des lignes de trajectoires, les défauts sont nombreux. « Nous comprenons à quel point il est important d'avoir une IA juste et compétitive dans Forza Motorsport. Corriger l'IA trop agressive ou encore obtenir un départ de course plus propre au premier virage, ainsi que les autres problèmes mentionnés sont nos priorités pour ce début 2024 ».

Les développeurs de Forza Motorsport ont bien entendu les plaintes. Et d'ailleurs, en décembre dernier, un gros patch a été déployé pour ajouter des tracés, revoir des éléments touchant au gameplay, à l'accessibilité, à l'instabilité de la version PC etc. Aux Game Awards 2023, la simu auto a décroché les prix « Innovation dans l'accessibilité » et « Meilleur jeu de course / sport ».