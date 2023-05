Cela fait depuis 2005 que le studio américain Turn 10 Studios nous régale avec la série Forza Motorsport, d'ailleurs le dernier épisode en date, l'épisode 7, avait globalement convaincu du monde avec l'excellente note de 86% sur Metacritic coté presse. Malgré tout, le jeu de course avait pu décevoir sur certains points notamment sur les restrictions pour débloquer les voitures, l'absence de courses de classe en mode Carrière ou encore la personnalisation des voitures qui n'avait plus grand intérêt. De fait le prochain épisode est attendu au tournant à bien des égards. Et il se pourrait bien que l'attente ne soit plus très longue.

Forza Motorsport 8, ça sort quand ?

Il se pourrait bien que l'on puisse profiter des courses de Forza Motorsport 8 bientôt. Du moins c'est ce que l'on peut comprendre grâce aux indiscrétions de l’influenceur de jeux vidéo et initié MrMattyPlays via le podcast Defining Duke. En effet d'après lui nous pouvons nous attendre à une sortie au mois d'octobre 2023. Cela correspond très clairement avec les déclarations de Microsoft qui souhaitait sortir son jeu dans le courant de l'année. Une excellente nouvelle pour les amateurs de course puisque cet épisode devrait apporter de nombreux améliorations.

C'est quoi les nouveautés de Forza Motorsport 8 ?

Le jeu devrait proposer un total de 500 voitures parmi lesquelles on retrouvera 100 véhicules entièrement nouveaux. Cerise sur le gâteau le tout sera entièrement customisable. Nous devrions aussi grâce à la photogrammétrie et scans 3D avoir des circuits plus vrais que nature avec notamment l'ajout du Kyalami Grand Prix Circuit en Afrique du Sud et le Hakone Circuit au Japon. Aussi cette fois le système météo devrait être mieux réglé que dans l'épisode 7 avec des environnements et des circuits évolutifs, aussi bien pour le climat que pour le cycle jour/nuit. Vous pouvez en avoir un aperçu dans la vidéo de gameplay ci-dessous :

La technique pure est aussi améliorée puisque cette fois le ray tracing sera directement intégré dans les courses avec une place plus importante de celui-ci. Une grande première dans un jeu de simulation de ce type qui permettra d'avoir un rendu encore plus immersif et réaliste à l'écran. Enfin, le système des dommages a bel et bien été revu. On y aperçoit désormais des rayures et des bosses sur la carrosserie et même de la peinture qui s’écaille. De quoi donner vie à vos interactions avec les autres participants, aussi bien en ligne qu'en multijoueur.