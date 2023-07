Le prochain gros de jeu de course très attendu est Forza Motorsport 8 et celui-ci vient justement d'être victime d'un leak de quelques images (peu flatteuses)

Ce n'est un secret pour personne mais Forza Motorsport 8 doit arriver à la rentrée 2023. Dans ce contexte l'attente est maximale pour le jeu de course et les fuites... guettent comme ici avec la divulgation en avance de 3 images qui proviennent d'une démo test portant le nom de Forza Motorsport Dev Flight et qui doit normalement se dérouler cette semaine pour quelques rares privilégier (à l'écriture de cette news). Hélas pour les développeurs, quelqu'un a diffusé des images (interdites).

Forza Motorsport 8 en images

C'est via le forum resetera que l'on peut apprendre l'information et découvrir les fameuses 3 images de Forza Motorsport 8 . On vous prévient ça pique les yeux et cela pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs (rien à voir avec la Poste) : premièrement il s'agit d'images qui contenaient initialement un filigrane anti-vol. Celui-ci a été effacé maladroitement à l'aide d'un logiciel de photo ce qui provoque de grosses parties floues sur les visuels. Deuxièmement il est fort possible qu'il s'agisse d'une résolution bien inférieure à celle du jeu de base, surtout si il s'agit d'un gameplay streamé d'une quelconque manière. Troisièmement on ne sait pas de quelle version du jeu ce contenu provient. Il pourrait très bien s'agir d'une vieille démo qui n'a plus grand chose à voir avec l'état du jeu lors de sa sortie en octobre 2023. Mais trêve de bavardages, place aux screenshots :

Un gros jeu à venir

Il ne vaut mieux pas se laisser impressionner par ces images peu flatteuses, car la franchise Forza est tout de même bien connue pour être une belle claque visuelle et graphique. Oui le contenu ci-dessus n'est pas beau mais il y a fort à parier qu'en octobre ça ne sera pas du tout le cas. D'ailleurs nous devrions grâce à la photogrammétrie et scans 3D avoir le droit à des circuits plus vrais que nature avec l'ajout très attendu du Kyalami Grand Prix Circuit en Afrique du Sud et le Hakone Circuit au Japon. Pour l'occasion, le système météo devrait être mieux optimisé et plus précis que dans l'épisode 7 avec des environnements et des circuits évolutif. C'est justement l'une des mécaniques que l'on peut admirer ci-dessus.