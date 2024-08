Forza Motorsport fait un beau cadeau aux joueurs avec une très grosse mise à jour et de nombreuses nouveautés et changements. En bref, plein d'améliorations au programme.

La mise à jour 11 de Forza Motorsport, intitulée Road to Race, est désormais disponible pour les joueurs sur Xbox et PC. Cette mise à jour apporte une variété de nouveautés, de corrections et d'améliorations visant à enrichir l'expérience de jeu. C'est assez énorme. Voici ce que l'on peut retrouver.

Forza Motorsport s'améliore grandement

Le circuit de Road Atlanta fait son grand retour dans Forza Motorsport avec cette mise à jour. Connu comme l'un des meilleurs circuits routiers des États-Unis, il propose deux variantes : le circuit complet et le circuit club. Les joueurs pourront profiter de ce tracé dans tous les modes de jeu disponibles, y compris en multijoueur.

Au fil des semaines, plusieurs séries de voitures seront mises en avant, soulignant les liens entre les véhicules de route et de course. Ces voitures bénéficieront d'une réduction de 30 % sur leur prix en crédits dans le jeu. Les joueurs VIP auront accès à des réductions supplémentaires de 15 % sur certaines voitures spécifiques. Parmi les ajouts notables, la Ferrari 458 GTC de 2011 rejoint la liste des véhicules Spotlight, une voiture emblématique ayant remporté plus de 100 victoires en course.

Deux nouveaux tours sont proposés : le Road to Race Tour et l'Open Class Tour. Le premier met en avant les voitures Spotlight. Offrant aux joueurs l'occasion de comparer directement les voitures de route et leurs versions de course. En complétant ce tour, les joueurs seront récompensés par une Aston Martin Vantage GTE 2018. Le second tour, Open Class, propose une progression à travers différentes classes de voitures. Avec pour récompense une Nissan Skyline GT-R 1998.

Divers événements

La mise à jour 11 introduit également des changements significatifs pour les événements multijoueurs, avec notamment l'ajout de séries multi-classes et le retour de l'endurance. Le mode Rivals reçoit de nouveaux défis, dont un événement spécial sur le circuit de Road Atlanta avec une Porsche 911 GT2 RS 2018.

Cette mise à jour apporte aussi des améliorations techniques. Notamment un support étendu pour les volants Logitech Trueforce et des optimisations pour les joueurs sur PC. D'autres ajustements incluent des améliorations pour les replays, des correctifs pour la télémétrie en course, et des corrections de bugs dans l'éditeur de livrées.

Source : Turn 10 Studios