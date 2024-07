Le jeu de course en monde ouvert Forza Horizon 5 continue de séduire un nombre croissant de joueurs. En effet, le titre de Playground Games a récemment atteint un impressionnant record. Il faut bien admettre que vu sa qualité, le jeu ne l'a clairement pas volé. Voici ce que l'on peut apprendre sur l'énorme succès de ce jeu de course.

Forza atteint un nouveau record

Forza Horizon 5 a récemment atteint un impressionnant jalon de 40 millions de joueurs, selon le compteur de joueurs intégré au jeu et relayé par Snap Blast PLAY sur Twitter. Cette nouvelle mesure est atteinte quelques mois seulement après avoir franchi la barre des 37 millions en février dernier. Bien que ce chiffre ne reflète pas directement le nombre de copies vendues, il témoigne du succès indéniable de Forza Horizon 5 pour Microsoft.

Lors de son lancement, le jeu avait déjà attiré plus de trois millions de joueurs dès le premier jour, établissant un record pour un titre de Xbox Game Studios. En une semaine seulement, il avait réussi à atteindre les 10 millions de joueurs. Pendant ce temps, Playground Games prépare le retrait de Forza Horizon 4 prévu pour décembre, mais cela n'affecte en rien la popularité croissante de Forza Horizon 5. Le jeu continue de recevoir des mises à jour régulières qui enrichissent l'expérience des joueurs. Parmi les ajouts récents, on note l'introduction de la station de radio Horizon Wave, qui propose 21 nouvelles chansons avec un DJ dédié, ainsi que le mode Neon Highway, qui renforce l'ambiance rétro du jeu.

En parallèle de ces mises à jour, l'équipe de développement travaille également sur un autre projet très attendu : Fable. Cependant, l'engouement pour Forza Horizon 5 ne faiblit pas, et les joueurs peuvent s'attendre à de nouvelles améliorations et contenus additionnels dans les mois à venir.

Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, et PC. Ce jeu de course en monde ouvert offre une expérience immersive et diversifiée, avec une attention particulière portée aux détails et à la variété des activités proposées. Si vous n'avez pas encore découvert ce titre, vous pouvez consulter notre critique complète du jeu de base pour en savoir plus sur ses points forts et ses particularités.

Avec une communauté de 40 millions de joueurs, Forza Horizon 5 continue de s'affirmer comme un incontournable dans le genre des jeux de course.

Source : SnapBlast