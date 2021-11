Série ultra-populaire made in Xbox, Forza Horizon va faire profiter les joueurs épris de liberté à partir de ce mardi 9 novembre. Mais, joie de l'accès anticipé, il a déjà quelques tours d'avance. Et les chiffres peuvent d'ores et déjà donner le tournis, si vous voulez mon avis.

Forza Horizon 5 a dépassé le million de joueurs en moins de 48 heures. Le succès est donc au rendez-vous. Et le chiffre, découvert grâce aux leaderboards, d'autant plus fort que le jeu de course de Playground ne sort officiellement que ce mardi 9 novembre 2021 sur Xbox et PC. S'il se trouve en effet jouable depuis ce vendredi 5 novembre, c'est en accès anticipé.

Merci à qui, à quoi ?

Et à toutes celles et ceux qui verraient là la simple œuvre du Xbox Game Pass pour maquiller la réalité des ventes, il convient d'ajouter que cet Early Access ne s'est pas ouvert au premier abonné venu. Pour rouler au milieu de la cambrousse mexicaine en avance, il fallait obligatoirement avoir mis la main à la poche.

Soit en précommandant la Premium Edition, à 99,99 euros. Soit, tout en ayant souscrit au Game Pass, craqué pour le lot d'extensions Premium de Forza Horizon 5 (44,99 euros). Partant de là, on peut dire qu'il a déjà rapporté entre 45 et 100 millions d'euros au moment où vous lisez ces lignes. Ce qui, avant même son arrivée dans les bacs et sur le Xbox Game Pass Day One, démontre la popularité et l'attente autour de cette licence.

Pour rappel, Forza Horizon 4, paru en 2018, avait atteint les 2 millions de joueurs en une semaine. On avait appris en novembre 2020 qu'il avait dépassé les 24 millions de ventes. Qui sait jusqu'où ira son successeur, pour lequel vous pouvez toujours lire notre TEST si vous souhaitez en savoir plus.