Avec Forza Horizon 5, Playground Games a fait mouche après des fans de la franchise, et même des néophytes. Le jeu est tout bonnement magnifique, mais ce n'est pas son seul argument. Il propose plus de 500 voitures différentes à utiliser, et n'est pas avare en défis pour les expérimenter. D'une manière générale, c'est une suite absolument fabuleuse, qui s'est octroyé un 9/10 dans nos colonnes. Vous l'aurez compris, en plus d'être un nouvel opus à la hauteur des attentes, il possède un contenu gargantuesque. Et il va l'être encore plus avec sa nouvelle mise à jour.

Forza Horizon 5 a déployé une nouvelle mise à jour conséquente

Le studio n'y est pas allé de main morte avec ce patch qui ne se contente pas d'ajouter des correctifs divers et variés. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas sur ça qu'il se concentre. Et donc, qu'est-ce qu'on a de bon au menu ? Déjà, et c'est sûrement le point qui intéresse le plus les joueurs, des bolides inédits à débloquer. Il y en a un total de 4, en sachant qu'ils ne sont pas inclus dans le Car Pass de Forza Horizon 5, peu importe si vous possédez l'édition Standard, Deluxe ou Premium. Il va falloir s'y mettre pour les obtenir, ou les mériter si vous préférez.

On retrouve la 1967 Shelby GT 500, la 2019 Ginetta G10 RM, la 2021 McLaren Sabre et la 2022 Ford Supervan 4. De belles voitures qui seront sans doute un ajout de taille dans votre garage. Sachez que d'autres véhicules arrivent à partir du 28 mars, c'est-à-dire demain. Il y a en 6, dont deux qui peuvent être déverrouillés via un défi dont on va parler juste après. On ne vous avait pas menti lorsqu'on a dit que Forza Horizon 5 faisait le plein de nouveautés avec cette update.

En outre, on relève également la mise en place de nouveaux accessoires pour l'EventLab, et ça concerne aussi bien les panneaux que les drapeaux ou les barrières. Playground Games a aussi tenu à nous informer qu'un challenge a été donné à toute la communauté : le Horizon Race Off. A la clé, il y a deux bolides uniques à récupérer. Vous avez jusqu'au 25 avril pour terminer plusieurs types de courses, afin d'accomplir ce joli défi. En tout cas, c'est une sacrée mise à jour pour Forza Horizon 5.