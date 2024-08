Lors de Lors de la Gamescom, Microsoft a dévoilé une surprise qui a suscité beaucoup d'excitation parmi les fans de Forza Horizon 5. Le studio Playground Games, derrière ce célèbre jeu de course, a révélé un contenu inédit qui promet de renouveler l'expérience multijoueur. Si vous pensiez avoir exploré toutes les facettes de Forza Horizon 5, vous pourriez bien être surpris par ce qui arrive en septembre.

Un nouveau mode sur Forza Horizon

Il s'agit de l'arrivée d'un nouveau mode de jeu. Le mode Cache-Cache repose sur un concept simple mais captivant : six joueurs s'affrontent, avec un seul joueur dans le rôle du caché et les cinq autres en tant que chercheurs. L'objectif pour le caché est de se rendre dans une zone de sécurité sans se faire repérer, tandis que les chercheurs doivent tout faire pour le trouver et le "taguer" avant qu'il ne puisse s'échapper.

Inspiré par des jeux de rue classiques comme le chat et la souris, ce mode ajoute une nouvelle dimension à Forza Horizon 5, où la conduite discrète et la ruse sont aussi importantes que la vitesse. Bien que le principe puisse sembler simple, Cache-Cache introduit des éléments de gameplay qui pimentent l'expérience. Le joueur caché conduit un véhicule standard, identique à ceux que l'on trouve dans le trafic géré par l'IA. Comme la Jeep Wrangler Rubicon, un véhicule à collectionner qui est aussi un modèle courant sur les routes. Cette caractéristique permet au caché de se fondre dans la circulation, rendant sa détection plus difficile pour les chercheurs.

Une expérience très amusante ?

De plus, des power-ups seront disponibles pour le caché afin de l'aider à échapper à ses poursuivants. Par exemple, le Chase Breaker permet de désactiver temporairement le moteur des chercheurs à proximité tout en rendant le véhicule du caché invisible pour quelques instants.

Les chercheurs ne sont cependant pas en reste. Ils auront accès à des véhicules plus puissants et à des outils pour repérer le caché. Comme un indicateur chaud/froid qui montre la proximité du caché, ainsi qu'un power-up permettant de révéler la position du caché pendant 20 secondes.

Ce nouveau mode sera intégré à Forza Horizon 5 dans le cadre de la mise à jour de la Série 38, prévue pour le 10 septembre. Bien qu'il soit gratuit, ce mode nécessite un abonnement Xbox Game Pass Core pour y participer en tant qu'événement multijoueur.

Source : Playground Games