La dernière mise à jour de Forza Horizon 5, intitulée Apex AllStars, promet d'apporter une dimension nouvelle à l'expérience de course avec une série d'ajouts et de nouveautés tant attendues. Cette nouvelle version, développée par Playground Games, continue de pousser les limites du jeu avec de nouveaux véhicules, des améliorations de gameplay et des options de personnalisation accrues. Quoi de neuf ?

Nouveautés majeures de la mise à jour pour Forza Horizon 5

Cette mise à jour introduit sept nouvelles voitures dans le cadre du Apex AllStars Car Pack. Ddisponible à l'achat dès le 23 avril (ce jour, à l'écriture de cette news). Ce pack inclut des modèles de GT parmi les plus performants et historiquement significatifs. Parfaits pour parcourir les routes du Mexique. Parmi ces ajouts, on trouve la 2018 BMW M8 GTE, la 2020 Chevrolet Corvette C8.R, et la 2019 Ferrari 488 GTE, chacune apportant sa propre histoire et ses capacités uniques à la compétition.

Apex AllStars introduit également des nouveautés significatives dans le mode EventLab. Avec l'ajout de 23 nouveaux props, y compris des éléments de routes asphaltées et des structures élevées, permettant aux joueurs de créer des circuits encore plus complexes et personnalisés. Cette fonctionnalité est renforcée par l'introduction de pièces de route avec marquage, ajoutant un peu d'urbain aux créations.

Des bugs en moins, des éléments en plus

La mise à jour aborde plusieurs problèmes techniques pour améliorer l'expérience de jeu. Des ajustements ont été faits pour stabiliser le titre, et des corrections spécifiques ont été appliquées à des véhicules comme la 2019 Ginetta G10 RM pour que les vinyls ne masquent plus la peinture du véhicule.

Les joueurs ont la possibilité de remporter des véhicules exclusifs en participant à des défis spécifiques dans le cadre de la playlist du festival. Ces défis permettent non seulement de gagner des voitures, mais aussi des éléments de customisation uniques. Comme une tenue spéciale de cône de circulation. La mise à jour introduit également des collectibles. Comme le Podium Tank, ajoutant une dimension de chasse au trésor au jeu qui encourage l'exploration et l'engagement dans le monde de Forza Horizon 5.