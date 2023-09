Le studio Playground Games, à l'origine de Forza Horizon 5, a annoncé une mise à jour majeure centrée sur la création de contenu. Baptisée EventLab 2.0, elle sera disponible dès le 14 septembre, intégrée à la mise à jour Horizon Creatives. Si d'autres nouveautés sont également prévues, comme l'introduction de nouvelles jantes Vorsteiner, c'est sans conteste EventLab 2.0 qui retient toute l'attention. Les plus créatifs de la communauté vont s'en donner à cœur joie.

Une belle nouveauté pour Forza Horizon 5

Dans une présentation récente, Kelly Boyle, Senior Game Designer chez Playground Games, a détaillé les principales innovations de cette version 2.0 de l'Event Lab. Au menu, un outil de sélection multi-objets avancé qui promet de faciliter et d'accélérer le processus de construction en permettant de fusionner plusieurs objets en un seul et de partager ces créations avec la communauté. Les fans de Forza Horizon 5 pourront également personnaliser les flyers de leurs événements, une fonctionnalité qui leur donnera plus de liberté créative. On ne va pas se voiler la face, c'est également un énorme plus pour l'immersion.

Un autre ajout majeur est l'EventLab Island, un espace de 2 km sur 2 km, entouré par l'océan, qui offrira une toile vierge pour les créations les plus folles des joueurs, rappelant ainsi le Garry's Mod de Half-Life 2. Cette île deviendra un véritable laboratoire pour tester toutes sortes de pistes et plateformes de véhicules dans un environnement sandbox. Pour vous en faire une idée, vous pouvez admirer la bande annonce ci-dessus. Et il est vrai que cela suscite l'envie. Les expériences collaboratives de ce type représentent un point très positif et elles sont généralement bien accueillies par la communauté.

D'autres ajouts à prévoir

Pour compléter cette mise à jour, Playground Games introduira une gamme de nouveaux accessoires et véhicules, y compris deux modèles Rivian et quatre BMWs inédites. En outre, les joueurs qui se procureront Forza Motorsport à sa sortie le 10 octobre auront l'opportunité d'ajouter la Chevrolet Corvette E-Ray 2024 à leur collection dans Forza Horizon 5. Plutôt intéressant, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une voiture de course électrique de nouvelle génération qui a de quoi fasciner les amateurs d'automobiles.

EventLab 2.0, annoncé seulement quelques jours avant son lancement, marque une avancée significative dans le développement du jeu, en se focalisant davantage sur les créations personnalisées des joueurs. Cette mise à jour s'inscrit dans la lignée des précédentes, enrichissant continuellement le jeu avec de nouveaux véhicules, des événements saisonniers et une profondeur créative accrue. Une occasion idéale pour attendre Forza Motorsport. Pour mémoire, Forza Horizon 5 est disponible depuis le 1 novembre 2021sur Xbox One, Xbox Series et PC.