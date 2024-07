Forza Horizon 5 n'est pas mort et continue même de recevoir des mises à jour de la part de Playground Games. Près de trois ans après sa sortie, et en sachant que le studio est occupé sur Fable 4, c'est plutôt mal. Durant un livestream assez long, les développeurs ont dévoilé les choses qui arrivent avec la mise à jour « Cars & Coffee ». Comme d'habitude, il y aura plein d'éléments disponibles gratuitement pour relancer l'intérêt du jeu.

D'autres contenus gratuits pour Forza Horizon 5

Forza Motorsport n'est pas été supplanté par Forza Horizon 5, et l'un dans l'autre, c'est normal. Bien que ce dernier puisse permettre une conduite plus précise, ce n'est pas une simulation et les publics sont donc différents de base. Playground Games veut par conséquent poursuivre ses efforts, en suivant le jeu de près avec des nouveautés offertes régulièrement. Pour la prochaine mise à jour « Cars & Coffee », Forza Horizon 5 va encore recevoir 5 nouvelles voitures avec de l'allemande, de l'italienne ou de la japonaise. Évidemment, une playlist inédite, en lien avec l'événement, apportera également des défis, des courses et récompenses additionnelles. Du contenu 100% gratuit.

En plus de cela, le prochain patch de Forza Horizon 5 ajoutera des nouveaux lieux pour prendre des photos, rencontrer d'autres joueurs avec leurs bolides etc. Si vous êtes prêts à payer un DLC, un pack de quatre voitures japonaises est sorti ce mardi 16 juillet sur consoles et PC.

Les nouveautés de la mise à jour FH5 Cars & Coffee

Nouvelles voitures gratuites 1973 Volkswagen Thing - saison printemps - 20 points 1976 Volkswagen SP-2 - saison automne - 20 points 2017 Aston Martin Vanquish Zagato Coupé - Cars & Series playlist - 80 points 2021 Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae - saison été - 20 points 2022 Mazda MX-5 Miata RF - saison hiver - 20 points



Car Pack DLC JDM Jewels 1997 Nissan Stagea RS Four V 1993 Autozam AZ-1 1997 Mitsubishi Montero Evolution 1991 Toyota Sera



Autres contenus : Quatre zones pour les séances photo Un spectacle de drones chaque soir Six nouveaux accessoires EventLab du nouveau Coffee Shop Une tenue tasse à café à débloquer durant la première semaine de la playlist du festival

Ce pack DLC Forza Horizon 5 est disponible dès maintenant à 4,99€.