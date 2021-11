Fortnite accueille en effet Naruto et ses amis, dans un crossover de l'impossible. Sans être un expert en manga et en anime vous avez forcément déjà entendu parler de Naruto. Pour certains, le meilleur dans son genre. Pour d'autres eh bien... non. Bref, qui suis-je pour juger, en réalité ? Je vous le demande. Tout ceci pour vous dire que Naruto fait son entrée dans le battle royale d'Epic et ce pour quelques jours seulement... Suivez le guide.

Naruto Uzumaki pour vous servir

Directement sortis de l'imagination de Masashi Kishimoto, les personnages emblématiques de la série d'animation Naruto Shippûden arrivent en effet dans Fortnite. Pour le plus grand plaisir des fans de la série animée mondialement bien connue. Naruto Uzumaki, le ninja le plus imprévisible et le réceptacle du redoutable démon à neuf queues, est enfin prêt à décrocher la Victoire Royale ! Et bien entendu, il n'est pas venu seul...

Pour tout vous dire, il reçoit l'aide des autres membres de l'Équipe 7, à savoir :

Sasuke Uchiwa : l'un des derniers survivants du clan Uchiwa, qui manie l'extraordinaire pouvoir conféré par le Sharingan sur ses yeux.

l'un des derniers survivants du clan Uchiwa, qui manie l'extraordinaire pouvoir conféré par le Sharingan sur ses yeux. Sakura Haruno : éprise de Sasuke, elle a su puiser dans sa rage intérieure, dans sa maîtrise du chakra et dans sa puissance impressionnante pour devenir l'une des plus grandes kunoichi.

éprise de Sasuke, elle a su puiser dans sa rage intérieure, dans sa maîtrise du chakra et dans sa puissance impressionnante pour devenir l'une des plus grandes kunoichi. Kakashi Hatake : il a été surnommé « ninja copieur » grâce à son talent remarquable pour copier les techniques des autres ninjas rien qu'en les voyant à l'aide de son Sharingan de seconde main.

Récompenses Ninja dans Fortnite

Les joueurs ont toujours rêvé de faire parler le ninja qui sommeille en eux et d'être un membre de l'Équipe 7. C'est maintenant possible avec les objets et tenues qui font également leur entrée dans la boutique d'objets. Il faudra pour cela accomplir les missions de Kakashi pour gagner des récompenses.

Kakashi Hatake, le fameux ninja copieur qui est le trait d'union entre Naruto, Sakura et Sasuke, a fait une arrivée discrète sur l'île afin de proposer des quêtes inspirées par les ninjas. Il restera présent pendant tout le reste de la saison !

Visitez le village de Konoha

Les joueurs peuvent explorer par eux-même Konoha, le village caché des feuilles !

Des endroits emblématiques tels que le manoir des Hokage et le restaurant Ichiraku sont à retrouver dans l'accueil à la Une de Naruto. Pour en voir plus, Naruto attend les joueurs devant le manoir des Hokage pour qu'il les guide vers la carte d'aventure du village de Konoha.

Cette carte plonge entièrement Fortnite dans l'univers de Naruto et permet de devenir un véritable habitant de ce célèbre village de ninjas. Pour déverrouiller d'autres endroits emblématiques, dont la Vallée de la fin et l'Arène de l'examen des Chûnin, il faudra accomplir des quêtes.

Pour entrer dans l'accueil à la Une de Naruto, les joueurs devront sélectionner le « Mode Créatif » dans l'onglet Découverte. La carte d'aventure du village de Konoha est, quant à elle, à retrouver dans « Aventure au village de Konoha » dans l'onglet Découverte.

L'accueil à la Une de Naruto sera proposé du 16 novembre à 16h jusqu'au 23 novembre à 16h, tandis que la carte d'aventure du village de Konoha sera proposée du 16 novembre à 16h jusqu'au 29 novembre à 16h !