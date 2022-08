Dès aujourd'hui et jusque fin août, l'univers de Dragon Ball s'invite dans Fortnite avec l'événement « Libérez votre puissance ». Voici toutes les informations à retenir pour ne rien rater.

C'est le jour J : la collaboration Fortnite X Dragon Ball démarre ce mardi 16 août pendant deux semaines. Un partenariat bien fourni avec plein de choses à faire, y compris balancer des Kaméhaméha ou voler sur un nuage magique !

Goku, Vegeta, Bulma & Beerus dans Fortnite

L'événement Dragon Ball Super « Libérez votre puissance » est disponible dans Fortnite jusqu'au 30 août prochain. Durant deux semaines, les joueurs du battle royale d'Epic Games pourront réellement vivre dans l'univers créé par Akira Toriyama en acquérant un tas d'emotes, d'accessoires et quatre skins à l'effigie de Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus. Les quatre héros auront l'occasion d'arborer par ailleurs différents styles : la blouse pour Bulma, Super Saiyan Bleu pour Vegeta ou encore l'Ultra Instinct pour Goku...

Pack d'équipement de Dragon Ball qui comprend le planeur Nuage magique (Kinto-un), le planeur Nacelle, l'emote Danse de fusion, la pioche Bâton de Kamesennin et l'accessoire de dos Carapace de Kamesennin

qui comprend le planeur Nuage magique (Kinto-un), le planeur Nacelle, l'emote Danse de fusion, la pioche Bâton de Kamesennin et l'accessoire de dos Carapace de Kamesennin Bundle Vegeta et Bulma qui comprend la tenue Vegeta - avec les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Super Saiyan bleu (évolué) -, l'emote Accumulation de ki de Vegeta et la tenue Bulma

qui comprend la tenue Vegeta - avec les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Super Saiyan bleu (évolué) -, l'emote Accumulation de ki de Vegeta et la tenue Bulma Pack Goku et Beerus qui comprend la tenue Goku - avec les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Ultra instinct -, l'accessoire de dos Bâton magique (Nyoibo), la pioche Bâton magique (Nyoibo), l'emote Accumulation de ki de Goku, la tenue Beerus, l'accessoire de dos Poisson oracle et l'écran de chargement Libérez votre puissance

Invoquez Shenron

Via un système de sept quêtes pour récolter les sept boules de cristal, vous pourrez même invoquer le dragon Shenron.

Sept ensembles de quêtes seront proposés pour tester votre force, votre agilité, votre concentration et bien d'autres compétences. Pour chaque ensemble d'entraînement accompli, vous obtiendrez une Dragon Ball et votre niveau de puissance augmentera. Cela déverrouille de superbes récompenses comme l'accessoire de dos Dragon Radar, des emotes, des aérosols et des niveaux du Passe de combat. Finissez votre entraînement et récupérez les sept Dragon Balls pour obtenir le planeur Shenron ! Les quêtes et les récompenses de l'événement Libérez votre puissance ! sont disponibles jusqu'au 30 août 2022 à 10h (CEST). Veuillez noter que l'accessoire de dos Dragon Radar et le planeur Shenron ne sont pas des récompenses exclusives à l'événement Libérez votre puissance ! et pourront être proposées ultérieurement dans la boutique d'objets.

Une visite à la Kame House de Tortue Géniale

Parcourir l'île dans la peau d'un personnage de Dragon Ball Super ne sera heureusement pas la seule activité. Les tableaux de contrat sont remplacés par les tableaux des duels. Cela consiste en un face à face avec un adversaire pour déterminer le véritable patron de l'île. Un affrontement d'une durée de cinq minutes au maximum.

Bulma vous attendra au large des côtes où se trouve la maison de Kamesennin alias Tortue Géniale. La femme de Vegeta vous échangera des lingots contre de puissants objets. La société du père de Bulma, Capsule Corporation, a aussi un rôle à jouer en distribuant des capsules pour augmenter votre puissance.

Durant chaque partie, des livraisons mises en place par la Capsule Corporation tombent du ciel. Récupérez le Kaméhaméha et envoyez un rayon d'énergie dévastateur vers le moindre adversaire qui croise votre chemin, ou faites appel au nuage magique (Kinto-un) pour survoler l'Île. De plus en plus de capsules font leur apparition à mesure que la tempête se referme, alors gardez l'œil ouvert pour ne pas rater l'occasion de mettre votre puissance à l'épreuve lors d'un duel épique !

Le grand tournoi

Le 18 août, il y aura le Tournoi du plus fort, une compétition en duo. Voici les récompenses :

Classement dans les 50% supérieurs : l'emote Vegeta fâché

8 points gagnés au classement principal : l'icône de bannière Kanji de Goku

3 points Kaméhaméha gagnés : l'aérosol Repas de Beerus

Faites jusqu'à dix parties de Fortnite pendant la fenêtre de trois heures de votre région. Vous pouvez retrouver dès maintenant les horaires spécifiques des événements de chaque région dans l'onglet Compétition du jeu.

Le Tournoi du plus fort aura également recours à un classement Kaméhaméha supplémentaire, qui récompensera les joueurs qui parviennent à réaliser une élimination avec le puissant Kaméhaméha ! Obtenez 3 points d'élimination au Kaméhaméha pour remporter l'aérosol Repas de Beerus. Les joueurs doivent activer l'authentification à 2 facteurs et avoir un compte Epic vérifié pour participer. Leur compte doit également être niveau 50 ou plus. (Vous pouvez consulter le niveau de votre compte dans l'onglet « Carrière » de Fortnite).

Pas de concert mais des épisodes de DB Super à regarder

Du 16 août au 17 septembre 2022, un bateau de croisière est mis en place pour se détendre au calme. Pour passer le temps, l'embarcation diffusera les épisodes 9, 10, 11, 13, 81 et 98 de Dragon Ball Super.

À partir du 16 août et jusqu'au 17 septembre 2022, les fans de la série Dragon Ball Super (mais aussi les curieux qui souhaitent la découvrir) pourront s'embarquer sur un bateau de croisière créé par l'équipe de Vysena Studios, pour se détendre en regardant une sélection d'épisodes de Dragon Ball Super ! Vous trouverez le Festival d'épisodes de Dragon Ball Super dans le menu Découvrir, mais vous pouvez aussi regarder un épisode spécifique en utilisant les codes d'îles suivants (ndlr : les codes ne sont pas encore disponibles).

L'aventure de collecte Dragon Ball dans Fortnite

Enfin, le 19 août, il y aura l'aventure de collecte Dragon Ball. Au programme, une course d'anneaux à l'aide du nuage magique au palais de Dieu, un repas dans la maison de Goku ou encore une course d'obstacles via la salle de l'esprit et du temps. « Lorsque vous serez prêt, mettez votre pouvoir à l'épreuve dans l'arène ouverte de joueur contre joueur « Tenkaichi Budokai » ou continuez simplement votre exploration ! »