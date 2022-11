Les deux jeux gratuits Fortnite et Rocket League se rencontrent pour une collaboration au sommet qui fera des étincelles. Toutes les informations sur ce partenariat.

Grâce à une nouvelle mise à jour, les joueurs de Fortnite vont pouvoir piloter une voiture de Rocket League. Mais pas que.

Un bolide et des quêtes Rocket League dans Fortnite

Expert dans l'art d'organiser des événements temporaires pour réengager sa communauté, Fortnite a été cherché un nouvel allié. Cette fois, le battle royale a fait appel à... Rocket League. Dès maintenant et jusqu'au 3 décembre prochain à 16h, vous pouvez jouer et réaliser des cascades avec la voiture Octane.

L'Octane est unique en son genre dans Fortnite. Cette voiture propulsée par des roquettes peut atteindre des vitesses supersoniques, grimper sur les murs et même voler ! Dans les airs, l'Octane peut effectuer des acrobaties comme des doubles sauts et des esquives pour traverser rapidement le terrain. Avec un peu d'entraînement, ces techniques vous permettront de prendre l'avantage sur des sections entières. Utilisez votre turbo judicieusement !

Le bolide ajoute également des quêtes High Octane dans les modes Battle Royale, Zéro construction et sur les îles de la rangée High Octane, afin de gagner de l'XP et d'obtenir de nouveaux objets dans Fortnite. En fonction du nombre de missions accomplies, les récompenses ne seront pas les mêmes.

Deux quêtes High Octane terminées : le style Assistance aérienne de l'accessoire de dos Planche de skate (et l'accessoire de dos Planche de skate), l'émoticône Tir en plein vol

Quatre missions High Octane bouclées : le style Parasol de plage de l'accessoire de dos Planche de skate, l''aérosol Tir d'Octane

Six quêtes High Octane finies : le style À fond la caisse de l'accessoire de dos Planche de skate

Huit missions High Octane achevées : le style Cinquante-cinquante de l'accessoire de dos Planche de skate, la pioche Victoire décisive

Des bonus qui ne s'appliquent pas qu'à Fortnite puisqu'en remplissant huit tâches, vous aurez ces objets dans Rocket League et Sideswipe : voiture et roues Whiplash, des stickers Flammes, Bandes, Ailes et Éclair.

Une nouvelle île Rocket League

Autre nouveauté de ce crossover : l'île Rocketeer Ruins. Il vous reviendra de bien manœuvrer, de mettre le turbo et de vous envoler jusqu'à l'objectif pour le saisir.