Forspoken arrive sur PS5 et PC dans quelques jours et malheureusement, le jeu nous annonce une bien mauvaise nouvelle. Les joueurs ne vont pas aimer.

Lors de son annonce sous le nom de code Project Athia, Forspoken nous en avait mis plein la vue avec ses graphismes bluffants et ses animations dynamiques et décapantes. Ça donnait clairement envie. Toutefois, petit à petit, au fil de ses présentations, le jeu a commencé à inquiéter les fans, et encore plus depuis la sortie de sa démo qui n’a pas convaincu tout le monde. À quelques jours de sa sortie, l’open world doit donc encore arriver à séduire les joueurs, mais une récente nouvelle risque déjà de le desservir.

Forspoken a fait un choix qui ne va pas plaire sur PC

Il a en effet été confirmé que la version PC de Forspoken sera protégée par le logiciel anti-piratage, particulièrement controversé, le fameux DRM Denuvo, comme on peut le voir sur la page Steam du jeu. Un logiciel performant, mais qui fait énormément rager les joueurs à cause de sa manie à sucrer les performances des jeux qu’il est censé protéger.

Le logiciel est en effet souvent la cause de gros problèmes de performance et de stabilité sur un bon nombre de jeux, comme Resident Evil Village ou encore plus récemment, The Callisto Protocol, et nécessite bien souvent des patchs supplémentaires. Les éditeurs adorent, mais les joueurs détestent. Malheureusement, Denuvo reste l'un des moyens les plus sûrs de protéger les jeux contre le piratage et la copie illégale.

Il est toutefois bon de noter que tous les jeux protégés par Denuvo n’ont pas forcément des soucis de performance et certains s’en sortent très bien. Laissons donc le bénéfice du doute à Forspoken en attendant sa sortie le 24 janvier prochain. Le jeu sera disponible sur PC et PS5.

Pour rappel, dans Forspoken, on incarnera une adolescente, Frey, qui se retrouvera malgré elle embarquée dans un univers parallèle en proie au chaos et à la magie. Elle devra alors utiliser ses propres pouvoirs pour renverser la vapeur et survivre. Durant ses voyages mouvementés, Frey sera accompagnée par une entité particulièrement bavarde, un bracelet magique accroché à son poignet. Entièrement en open world, le jeu proposera également un système de parkour et de combat très dynamique.