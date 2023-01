Forspoken est disponible sur PC, et en exclusivité console sur PS5, depuis le 24 janvier dernier et visiblement, il n’arrive pas à séduire les joueurs, pire encore, il déçoit et les met en colère. Celui que l’on connaissait initialement sous le nom de Project Athia, en avait pourtant mis plein la vue lors de sa première présentation. Des graphismes époustouflants, une direction artistique qui faisait de l’œil, des animations folles, etc. Malheureusement, depuis sa sortie, le soufflé est retombé et Forspoken n’arrive pas à convaincre. La colère des joueurs est montée et le jeu subit un véritable review bombing depuis plusieurs heures.

Forspoken déçoit et s'en prend plein les dents

Sur Metacritic, le jeu se fait totalement détruire depuis plusieurs jours et les mauvais avis se multiplient à vue d'œil. À l’heure où sont écrites ces lignes, le jeu peine à tenir une note moyenne de 3.6 pour plus de 800 avis (c'est en hausse) de la part des joueurs, dont plus de 510 sont négatifs. Sur PC, il ne dépasse même pas les 2 points. Côté presse, le jeu a une note moyenne de 66 pour un peu moins de 100 critiques, ce qui n’est pas énorme non plus. Même son de cloche sur Steam où il affiche une note « moyenne ». Ici, les avis positifs et négatifs sont au coude-à-coude.

Source Metacritic

Les joueurs sont en colère. Sur PC, beaucoup de fans ont de gros soucis d’optimisation et certains rejettent d'ailleurs la faute sur le fameux DRM Denuvo, efficace d’après les studios, mais beaucoup trop gourmand selon les joueurs. D’autres pointent du doigt le fait que le jeu soit « vide », « vilain », « trop court pour les 80 € demandés », ou encore tout simplement « pas fini ».

Quand les notes servent à se faire entendre

Ce n’est pas la première fois qu’un AAA très attendu comme Forspoken se fait descendre à coup de « review bombing ». Il y a peu, Pokemon Ecarlate & Violet en ont fait les frais, ou encore plus récemment de The Callisto Protocol. Des jeux aussi appréciés que détestés qui ont eux aussi été victime de review bombing peu de temps après leur sortie. Notamment à cause de leurs gros problèmes techniques. D'autres titres, pourtant eux véritablement appréciés et même félicité, comme Gran Turismo 7 par exemple, ont déjà essuyé des raids similaires. Ici, la colère était souvent dirigée sur des choses parallèles aux jeux. Le review bombing était alors bien souvent utilisé pour rebondir sur des polémiques ou protester contre des choix qui ne plaisaient pas.

Depuis plusieurs années maintenant, les systèmes de notation libre, comme Metacritic, qui permettent de donner un avis sur un produit et même de le noter, sont devenus un véritable moyen d’expression à part entière. Une manière de faire du bruit pour parfois passer un message, ou simplement pour exprimer son ras-le-bol. S’il est parfois difficile de faire le tri et de faire la différence entre un avis négatif gratuit et un constructif, le fait est que les sites comme Metacritic ont de plus en plus d’importance. Pour les consommateurs déjà, qui sont censés pouvoir avoir une idée globale de la qualité d'un produit d'un simple coup d'œil, mais aussi pour les professionnels. Puisque oui, même dans l'industrie, les notes et les avis comptent. Certains éditeurs et / ou studios donnent parfois même des objectifs à atteindre à leurs équipes, des notes minimales à obtenir et certains groupes n'hésitent d’ailleurs pas à donner des primes (ou non) en fonction.

Et ça, les joueurs le savent et l’utilisent désormais pour se faire entendre. Ici encore avec Forspoken. Maintenant, dans ce cas précis, il reste à voir s'ils seront écoutés. Mais bien souvent, quoi qu’on en dise, c’est le cas et les studios redoublent alors d'efforts pour redresser la barre. C’est par exemple ce qu’il se passe actuellement avec la grosse refonte de Battlefield 2042 ou ce qui est arrivé avec Cyberpunk 2077, qui s'est nettement amélioré depuis sa sortie.

Et vous, Forspoken vous a-t-il déçu ? Que pensez-vous des systèmes de notation comme Metacritic et de l'impact que peuvent avoir les notes ?