C’était l’une des grosses sorties PS5 de ce début d’année et l’une des plus grosses douches froides. Forspoken s’est fait incendié par les joueurs lors de son lancement et du côté de Square Enix la déception était toute aussi grande. Le jeu a été un échec commercial et l’éditeur a finalement décidé de fermer prochainement le studio à son origine : Luminous Productions. L’éditeur japonais ne lâche pas encore complètement l'affaire et donne des nouvelles du gros DLC scénarisé.

Vous reprendrez bien un peu de Forspoken ? Lors de son lancement le 24 janvier sur PS5 et PC, le jeu n’a clairement pas fait l’unanimité. Scénario, dialogues, monde ouvert vide, bugs en pagaille et optimisation… la liste des doléances était longue. Square Enix a avoué son échec, entraînant la fermeture du studio créé par le directeur de Final Fantasy 15. Avant d’être fusionnée avec les diverses branches de Square Enix, l’équipe devra d’abord tenir son engagement auprès des joueurs ayant acheté l'édition deluxe. En plus de bonus cosmétiques, cette version promettait un gros DLC faisant office de préquelle à l’histoire principale. On en sait désormais plus à son sujet.

Intitulé « In Tanta We Trust », ce contenu additionnel se déroulera 25 ans avant les événements de Forspoken. Poursuivant sa quête visant à trouver un moyen d’éradiquer définitivement la Corruption d'Athia, Frey se retrouve à suivre une mystérieuse voix la menant à un endroit qui la transportera d’une certaine manière lors de la défaite des Rheddig. Une bataille légendaire qui a dévasté le monde d’Athia et poussa les Tanntas à la folie. Accompagnée de Tanta Cinta et de nouveaux pouvoirs magiques, l’héroïne devra tenter de trouver des réponses et sauver elle-même.

Les joueurs auront donc accès à de nouvelles compétences, des stratégies de combats inédites et des attaques en combos dévastatrices. Sur son site officiel, Square Enix promet des environnements encore plus axés sur la verticalité. Le DLC « In Tanta We Trust » de Forspoken sera disponible le 26 mai sur PS5 et PC. Pour le moment, aucun tarif n’a été annoncé. Les acheteurs de l'Edition Deluxe pourront par ailleurs profiter d'un accès anticipé dès le 23 mai 2023.