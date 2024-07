Microsoft Flight Simulator continue de surprendre ses fans avec des mises à jour ambitieuses. Malgré la préparation d'un nouveau volet révolutionnaire de la série, le studio Asobo ne néglige pas l'opus actuel. La dernière mise à jour, intitulée City Update IX, enrichit considérablement les régions américaines du jeu.

Amélioration des régions urbaines Américaines sur Flight Simulator

La City Update IX se concentre sur la mise à jour des zones urbaines, améliorant notamment les régions du nord des États-Unis telles que Detroit, Allentown en Pennsylvanie, New York et Washington. Cette mise à jour, sortie en même temps que les célébrations de l'Indépendance américaine le 4 juillet. Vise à rafraîchir l'apparence de ces villes grâce à des images aériennes actualisées et de nouveaux modèles numériques de terrain.

Cette mise à jour n'est pas le fruit d'un simple ajustement, mais le résultat de quatre années de travail acharné et de collaboration étroite avec le gouvernement américain. Contrairement aux projets similaires qui prennent habituellement deux ans, ce projet a nécessité une attention particulière en raison des importantes restrictions de trafic aérien dans ces zones. Microsoft a donc dû coopérer étroitement avec les autorités pour obtenir les autorisations nécessaires.

Le projet a également mobilisé des équipes de Bing et Vexcel Imaging, utilisant des caméras et des capteurs de pointe. Des algorithmes d'intelligence artificielle ont été employés pour éliminer les ombres et les nuages des images obtenues par photogrammétrie. Et pour aplatir les arbres, améliorant ainsi la qualité visuelle globale de Flight Simulator.

En plus de l'amélioration des paysages urbains, une nouvelle machine a été ajoutée au jeu : le légendaire Curtiss C-46 Commando. Cet avion, célèbre durant la Seconde Guerre mondiale et utilisé pour le transport de passagers jusqu'en 1968. Il est encore en service aujourd'hui pour des missions de recherche, notamment dans l'Arctique.