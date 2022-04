Racheté par PlayStation en septembre dernier, Firesprite est encore peu connu malgré leur grande expérience. Le studio a en effet été fondé par des anciens de Psygnosis, célèbres pour avoir alimenter la PS1 en jeux cultes. Les franchises WipEout ou Destruction Derby, c'est eux. Les équipes ne manquent pas d'idées et développent actuellement un jeu d'horreur-aventure narratif AAA, qui semble matcher avec le titre "d'aventure narrative sombre" mentionné précédemment.

Bouh !

Selon une offre d'emploi déterrée par un membre de ResetEra, Firesprite tient à nous faire frissonner de nouveau après The Persistence. Une exclusivité PSVR, disponible depuis sur PS4, qui nous mettait au défi de survivre dans un vaisseau grouillant de créatures. Outre les ficelles classiques, la flippe provenait du côté roguelike du soft avec un réagencement aléatoire du vaisseau.

Du coup, Firesprite va mettre ses compétences au service d'un jeu d'horreur-aventure narratif. Il recherche d'ailleurs un directeur pour la narration.

Nous sommes à la recherche d'un directeur narratif afin de rejoindre notre équipe pour un jeu d'horreur-aventure narratif AAA sous Unreal Engine 5. Le directeur narratif est responsable de la narration du projet, contribuant à l'établissement de l'univers ainsi que du lore du jeu, et veille à fournir un contenu narratif de qualité durant toutes les étapes clés du développement jusqu'à la sortie.

Il n'est pas fait mention d'une compatibilité avec le PlayStation VR 2, mais on croise les doigts (fort).

Firesprite : deux autres projets PS5 en développement

Petit mais costaud ? Firesprite n'a pas que ce jeu d'horreur dans les cartons. La société élabore également le titre PS VR2 Horizon Call of the Mountain. Et si rien n'est confirmé, nos confrères de VGC croient savoir que le nouveau Twisted Metal aurait été refourgué au studio. Les anglais sont de ce fait bien occupés.

Prêts à trembler devant votre PS5 ou auriez-vous préféré à un autre genre ? Dites nous tout en commentaires.