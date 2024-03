Final Fantasy est une licence qui fait rêver de nombreux joueurs au travers de plus d’une quinzaine de jeux numérotés et de nombreux spin-offs. Aujourd’hui, la tendance est aux remakes, comme on peut le voir avec le travail déployé par Square Enix sur la trilogie dont FF7 Rebirth est le second épisode et qui a enthousiasmé la communauté en proposant des graphismes améliorés et une réécriture de l’histoire sans pleinement dénaturer l’original. Avec un tel succès, il serait surprenant que le studio s’arrête là. Les attentes des joueurs ne manquent pas. Ils souhaiteraient un retour de FF6, FF8 ou même FF10, qui sont encore très populaires, mais aussi d’autres titres un peu plus isolés. Cependant, pour cela, il va falloir que Square Enix y mette du sien.

Le jeu tout désigné pour attendre Final Fantasy Tactics

Si la saga est surtout connue pour ses titres principaux, elle a eu le droit à de nombreux spin-offs. Parmi eux, on retrouve Final Fantasy Tactics, sorti sur PlayStation et réalisé par Yasumi Matsuno. On doit aussi à ce développeur de talent le très bon Tactics Ogre. Si vous êtes attentif, vous aurez déjà remarqué un point commun entre ces deux titres : il s’agit de deux « tactical ». Si vous ne connaissez pas, c’est un genre ou le joueur doit prendre des décisions tactiques à la manière d’un jeu d’échecs pendant les combats. Comme pour tous, ces softs ont leur propre communauté, qui aimerait bien les revoir grâce à un remake. Sauf que pour Matsuno, ça quasi-impossible, car le marché des T-RPG est trop petit pour que Square Enix donne son feu vert pour un éventul Final Fantasy Tactics.

Comme l’explique Yasumi Matsuno sur X, Square Enix ne semble pas intéressé pour refaire un tactical, même avec la licence Final Fantasy. Cela ne date pas d’hier : dès le début des années 2000, de nombreux développeurs ont commencé à remarquer qu’il était de plus en plus compliqué d'en proposer, à cause du système au tour par tour, de moins en moins populaire. « Pour les éditeurs, tout ce qui utilise des mécanismes au tour par tour est considéré comme trop spécialisé. Désormais, même les jeux RTS sont considérés comme une niche », expliquait Julian Gollop de la saga XCom à Gamasutra.

Artwork de Final Fantasy Tactics ©Square Enix

Un remaster aurait leaké

Pour revenir à Matsuno, il se désole de cette situation, mais invite ses fans à se diriger vers les jeux « du présent », pour compenser l’absence actuelle d'un Final Fantasy Tactics remake. Il propose même des suggestions : « Que diriez-vous d’essayer de jouer à Unicorn Overlord pour l’instant ? Je prie pour que les ventes dépassent le million d'unités vendues » ; un tactical sorti ce 8 mars 2024 sur toutes les consoles dont il est la tête pensante. De notre coté, on vous rappelle que Tactics Ogre a eu le droit à un remake, sorti en 2022. Si l'éditeur japonais voit que la demande est réellement là, peut-être qu'il reconsidérera sa position. Le succès était en tout cas au rendez-vous pour Unicorn Overload. Au point qu'ATLUS avait dû s'excuser peu après la sortie pour avoir sous-estimé le nombre de copies imprimées, notamment au Japon.

De son côté Square Enix aurait malgré tout quelque chose dans ses cartons. Le fameux leak Nvidia de 2021, qui avait révélé le nom de nombreux jeux depuis annoncés ou sortis, faisait en effet mention d'un certain Final Fantasy Tactics Remastered. Tout espoir ne semble donc pas être perdu, mais les amoureux du genre devront prendre leur mal en patience. Un FF9 Remake faisait lui aussi partie de la longue liste. Il s'agirait d'une version en 2.5HD à l'instar de ce que peut proposer Ocotpath Traveler. Là encore, nous n'avons pas encore eu d'annonce officielle.