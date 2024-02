C’est l’effervescence chez les fans de Final Fantasy depuis l’annonce de la démo jouable de FF7 Rebirth. C’est un tout nouveau chapitre qui s’ouvrira avec un terrain de jeu inédit à explorer, le tout pour préparer l’arrivée du titre complet fin février sur la PS5. Vous l’aurez compris, Square Enix ne chôme pas. Toutefois, ceux qui ne s'intéressent pas à la suite des aventures de Cloud, mais qui veulent rester sur l’esprit de la licence pourront peut-être se rattraper avec ce nouveau jeu dévoilé par ces anciens développeurs.

Des vétérans de Final Fantasy annoncent leur nouveau projet

C’est tout un groupe d’anciens développeurs de J-RPG, comme Final Fantasy, qui se sont rassemblés chez Artisan Studio pour créer ce nouveau titre : Lost Hellden. À leur tête, c’est un monument du jeu vidéo qui les a rejoint. Il s’agit de Takeshi Oga. C'est un concept artist et un illustrateur qui est connu pour son travail sur des licences comme : Gravity Rush, Tactics Ogre et Final Fantasy 12 et 14. À la direction musicale, les joueurs pourront retrouver l'œuvre d’Hitoshi Sakimoto, qui travaille souvent en étroite collaboration avec Oga. Et il y a même Puyo (Gamekult) dans leurs rangs !

Ce nouveau jeu a déjà laissé échapper une bande-annonce. Il a aussi donné des infos sur son scénario : « Un jour, une femme donne naissance à des jumeaux, chose qui n’est jamais arrivée auparavant. Le Premier Arkhon, dirigeant suprême du monde, conduit la Cérémonie de Liaison lui-même. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu : un des jumeaux est lié aux Sept Péchés tandis que l’autre n’en reçoit aucun ».

Une sortie en 2025 sur consoles et PC

Lost Hellden nous permet d’incarner 8 protagonistes, tous influencés par un des sept péchés capitaux. Ils évolueront dans des ambiances qui utilisent la Deep 2D. Elle emploie les effets de météo et les éclairages pour rendre plus vivants ses décors en 2D. Cela leur donne aussi une allure en 3D. À savoir que les environnements sont peints à la main, autant qu'il s'annonce déjà comme une œuvre d’art. Le système de combat est un mélange d’action avec une structure stratégique, comme on peut le voir dans le trailer.

Chaque personnage aura ses propres tactiques et ses compétences, ainsi qu’une grande marge de personnalisation. Lost Hellden est actuellement en développement et est attendu en 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series, Switch et PC. Les textes seront disponibles en français avec un doublage japonais ou anglais. Plus d’infos seront à venir dans le futur, mais autant dire qu'il devrait faire de l'oeil aux fans de Final Fantasy.