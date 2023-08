Final Fantasy fait partie des licences les plus anciennes du jeu vidéo. En décembre dernier, la saga culte de Square Enix a fêté son 35ᵉ anniversaire et Final Fantasy 16 est venu enrichir l'histoire de la franchise en juin dernier sur PS5. En plus des FF, les fans ont aussi eu droit à beaucoup de titres plus ou moins inspirés des RPG de Square Enix à se mettre sous la dent. Le jeu de rôle conçu par le créateur de la saga, Hironobu Sakaguchi ,en fait partie et justement un gros leak le concernant devrait faire quelques heureux.

Les fans de FF vont être heureux

En 2003, après la sortie de Final Fantasy X-2 et Final Fantasy Tactics Advance sur lesquels il est producteur délégué, Hironobu Sakaguchi, créateur de la licence, décide de quitter Square Enix pour fonder son propre studio, Mistwalker. Le titre le plus marquant développé par l'entreprise jusqu'en 2021 était sans aucun doute Lost Odyssey, mais cette année-là, le studio signe un coup de maître avec son nouveau RPG nommé Fantasian. Malheureusement, le jeu n'est disponible que sur Apple Arcade, une véritable frustration pour les fans de RPG qui ne sont pas abonnés au service.

Mais cela pourrait bientôt changer. Comme on peut le voir grâce à SteamDB, une version Steam de Fantasian serait bien dans les tuyaux. On découvre que la page qui contient la mention « FANTASIAN Playtest » a été mise en ligne le 19 juillet et que sa dernière MAJ remonte à ce 2 août. Il n'y a donc pas vraiment de doute à avoir, le RPG arrivera bien sur Steam. Reste à savoir quand.

En février dernier, Hironobu Sakaguchi partageait déjà sa volonté de rendre Fantasian disponible sur d'autres supports. « Il y a beaucoup de demandes d'une sortie sur PC, mais aussi pour une suite, donc j'aimerais continuer à travailler aussi dur que possible », confiait le créateur de la saga Final Fantasy. Le contrat d'exclusivité qui liait Mistwalker à Apple semble donc arrivé à son terme, ce qui constitue une très bonne nouvelle pour les joueurs PC. De leur côté, les possesseurs de consoles vont continuer à donner de la voix pour que le RPG débarque sur leur plateforme.

Fantasian, le digne « successeur » de Final Fantasy ?

Rappelons que Fantasian, même s'il s'inspire des RPG « old-school » tels que Final Fantasy, possède une identité bien à lui. Pour les décors du jeu, Mistwalker a fait appel à des professionnels pour créer des dioramas de toute beauté réalisés à la main. Le jeu avait aussi innové grâce au Dimengeon, une dimension dans laquelle le joueur peut envoyer les ennemis rencontrés lors des combats aléatoires pour les affronter plus tard et qui comprend aussi des mécaniques de gameplay uniques. Notez que le compositeur historique de la saga Final Fantasy, Nobuo Uematsu, a aussi travaillé sur le projet. À sa sortie, le RPG de Mistwalker avait rencontré un très beau succès critique. Son arrivée sur PC, qui reste à encore à officialiser, devrait donc faire beaucoup d'heureux.