La licence Final Fantasy est-elle en danger ? Le directeur de FF16 et Final Fantasy 14 a partagé ses doutes et s’est exprimé sur le sujet dans une récente interview.

En 35 ans d’existence, la licence Final Fantasy s’est imposée comme un monument du RPG et du jeu vidéo. Malgré son succès critique et commercial, la franchise n’est malgré tout pas à l’abri de mauvaises surprises. Dans un paysage qui évolue autant, Naoki Yoshida, directeur de FF16 et grand sauveur de Final Fantasy 14, exprime son inquiétude.

La série Final Fantasy en difficulté ?

La licence Final Fantasy a-t-elle du soucis à se faire ? Dans une interview accordée à Inverse, Naoki Yoshida s’est exprimé sur l’état de la licence. Celui qui travaille d'arrache-pied sur le très attendu Final Fantasy 16 dresse un bilan moins positif que ses confrères. Pour lui, la franchise peine en effet à rattraper son retard par rapport au reste de l’industrie.

En termes de si Final Fantasy s’adapte avec succès aux tendances de l’industrie, je pense que la licence est en difficulté. On en est à un point où l’on reçoit un grande variété de requêtes concernant la direction de notre game design. Pour être honnête, il sera impossible de toutes les satisfaire avec un seul jeu. Mon ressenti actuel, c’est que tout ce que l’on peut faire c’est créer de multiples jeux et continuer à créer les meilleurs jeux possibles à tout moment. Naoki Yoshida, directeur de FF16 et Final Fantasy 14

En l’état actuel, Final Fantasy propose en effet une pléthore de jeux divers et variés. Du souls-like avec Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, de la course avec Chocobo GP, du tour par tour avec FF6 Pixel Remaster et de l’action avec FF15. Sans compter les remasters, les remakes et tous les autres spin-offs de la licence. Yoshida avoue dans cette interview avoir des attentes plus grandes pour la série, sans pour autant préciser dans quelle direction il aimerait qu’elle aille pour rattraper ou dépasser le reste de l’industrie. Pour le moment, la franchise a encore de beaux jours devant elle et 2023 devrait être un excellent cru pour les fans avec l’arrivée de FF16 et de FF7 Remake 2.