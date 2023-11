Final Fantasy 16 a beau avoir divisé, notamment du fait de l'orientation très action au détriment de la composante RPG, il n'en reste pas moins qu'il a su séduire. Square Enix n'a pas mis à jour les chiffres de vente, mais en trois jours, le jeu s'était écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. Un résultat en accord avec les projections de la société japonaise. « Les résultats [de Final Fantasy 16] sont conformes à nos attentes. Pour augmenter les ventes, nous avons prévu une série d'initiatives pour encourager un plus grand nombre de joueurs PS5 à y jouer ». Un autre titre semblait être aussi dans les petits papiers de l'éditeur, mais plus pour très longtemps.

C'est presque fini pour ce jeu Final Fantasy

Après plus de 36 ans sur le marché, la saga culte Final Fantasy est toujours debout, même si la nouvelle direction prise par FF16 s'éloigne totalement des débuts. Et au cours de ces années, la licence s'est invitée sur différents supports comme les consoles, portables ou de salon, le cinéma ou même le jeu mobile. Cette année, Square Enix a d'ailleurs fait un carton avec FF7 Ever Crisis. Un titre encore très jeune contrairement à un certain Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia.

Vous ne connaissez pas ce jeu mobile ? Si c'est le cas et que vous êtes intrigués, vous arrivez plutôt au mauvais moment. La firme nippone annonce que Dissidia Final Fantasy Opera Omnia fermera ses portes le 29 février 2024 à 5h00 du matin chez nous.

Merci d'avoir joué à Dissidia FF Opera Omnia ! C'est avec un profond regret que nous vous informons de la fermeture des serveurs de Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia à compter du 29 février 2024 à 4h00 (UTC). Nous comprenons que cela créera un choc auprès de nos joueurs les plus fidèles qui ont témoigné de leur dévouement jour après jour. Toute l'équipe est sincèrement désolée de cette annonce soudaine. Depuis le lancement, le 31 janvier 2018, nous nous sommes efforcés de vous offrir la meilleure expérience possible. Cependant, après avoir établi que nous ne serions pas en mesure de vous proposer une expérience satisfaisante dans le futur, nous avons pris à contrecœur la décision difficile de fermer les serveurs. Nous présentons nos remerciements les plus sincères à nos joueurs fidèle. Merci. Via Square Enix.

La prise Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia va être débranchée petit à petit.

FF7 Remake 2 arrive le jour de l'enterrement de Dissidia FF Opera Omnia

Comme ses homologues de la série principale, Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia offrait des combats au tour par tour avec des personnages iconiques de la franchise. Un jeu plutôt apprécié et qui ne poussait visiblement pas à l'achat, exception du prix des gemmes qui était élevé selon certains. Mais tout cela n'a plus d'importance puisque la fin est désormais annoncée. L'arrêt des serveurs du titre se fera progressivement et des mesures sont appliquées dès aujourd'hui. Voici le calendrier précis de la fin de Dissidia FF : Opera Omnia.

29 novembre 2023 : toutes les gemmes possédées seront utilisables jusqu'au 29 février 2024. Si vous manquez de gemmes, c'est déjà trop tard. La vente et l'achat est suspendue dès le 30 novembre

29 février 2024 : fermeture des serveurs. Les événements prévus auront tout de même lieu

Crédits : Square Enix.

Le jour même de l'enterrement de Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia, Square Enix sortira FF7 Remake 2. La suite des aventures de Cloud, Tifa et du reste de la bande. Pour rappel, FF7 Rebirth est le deuxième jeu d'une trilogie. Après cela, l'éditeur devrait refermer la page de cette cultissime oeuvre. En parallèle, il est suggéré que la société pourrait lancer FF9 Remake. Une alternance remakes et nouveaux jeux comme Resident Evil ? L'avenir nous le dira, mais il y a un public pour cela.