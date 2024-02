Les fans de Final Fantasy vont devoir se faire une raison et dire adieu à ce jeu très apprécié. La fin est proche et une page va se tourner définitivement. Mais il y a quand même de l'espoir.

Comme nous avions pu l'apprendre en novembre dernier, le jeu Dissidia Final Fantasy Opera Omnia va bientôt faire ses adieux. Mais pas question de s'en aller sans donner quelques infos, c'est pourquoi Tetsuya Nomura, figure emblématique de Square Enix et de la franchise, a voulu s'exprimer et donner quelques informations croustillantes à se mettre sous la dent. Histoire que cette fin de carrière pour cet épisode ne soit pas (trop) triste.

La fin d'une époque pour ce Final Fantasy

Il y a quelques mois, Square Enix avait annoncé que Dissidia Final Fantasy Opera Omnia fermerait ses portes le 29 février 2024 à 5h00 du matin chez nous. Désormais, le moment fatidique arrive à grands pas et les joueurs vont devoir se faire une raison. Comme ultime cadeau, Tetsuya Nomura a donné quelques anecdotes et informations sur le jeu. Ainsi, comme le rapporte l'utilisateur Twitter @aibo_ac7 (spécialiste FF), une vidéo japonaise sur le compte YouTube de Square Enix permet d'apprendre quelques informations.

On peut notamment découvrir que Nomura aspire à ce que l'équipe travaille dur pour proposer un nouveau titre dans la série Dissidia Final Fantasy à l'avenir. On peut donc s'attendre à ce qu'un nouvel épisode arrive un jour. C'est assez explicite et Nomura explique rester ouvert à explorer de nouvelles possibilités pour la série Dissidia Final Fantasy, espérant offrir un nouveau titre à l'avenir. Sans plus de précisions.

Forcément, l'homme en profite aussi pour féliciter l'équipe scénaristique pour son travail sur l'histoire du jeu, soulignant la réception très positive de celle-ci et la gestion impressionnante d'un grand nombre de personnages. Il se dit d'ailleurs surpris et touché par l'attachement durable des fans au jeu, conscient de la tristesse de nombreux joueurs face à sa conclusion. Pour la petite histoire, le jeu a mobilisé 179 voix différentes pour les personnages, reflétant l'étendue et la diversité de son univers.

Un espoir pour une version hors ligne ?

Cependant, même face aux demandes pour une version hors-ligne du jeu, il mentionne les défis liés à la main-d'œuvre nécessaire pour un tel projet. Il explique toutefois qu'il en dira plus dans une vidéo à venir sur tout ce que cela impliquerait. Dissidia Final Fantasy Opera Omnia semble donc bien mort, pour le moment.

Enfin, anecdote pour les fans : il se considère comme le père de l'arme Ultima dans la série, ayant voulu l'introduire malgré la prédominance historique de l'arme Ragnarok.