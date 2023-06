Final Fantasy 16 se montre en profondeur depuis quelques mois, après sont annonce il y a deux ans au PlayStation Showcase de septembre 2020. De quoi faire monter la hype chez les fans de la saga. Lors d'un nouveau show organisé par Sony en mai, le public a pu découvrir en détail le système de combat et les personnages de cette nouvelle épopée. Heureusement, l'attente touche presque à sa fin puisque FF 16 sort le 22 juin prochain, exclusivement sur PS5. Si l'on a le droit à beaucoup de trailers, Square Enix devrait faire un effort supplémentaire pour satisfaire les joueurs et les aider à patienter comme il se doit. Oui, une démo de Final Fantasy 16 arrive à grand pas et ne devrait plus tarder à se montrer.

La démo de Final Fantasy 16 approche à grands pas !

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs auraient en effet repéré la version d'essai du jeu et certains ont même partagé une capture d'écran de leur compte PlayStation Network. On y découvre qu'une démo de Final Fantasy 16 serait mentionnée sur le PSN, sans plus de détail. Celle-ci n'est pas encore téléchargeable, mais les joueurs (notamment en Australie, d'après les commentaires) affirment qu'ils la voient également apparaître.

Visiblement, seuls ceux ayant précommandé le jeu peuvent apercevoir la mention de la démo. Ce serait donc une excellente nouvelle pour le public si cela venait à se confirmer. Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16, avait d'ailleurs déjà confirmé son envie de livrer une démo quelque temps avant la sortie du jeu. Reste à savoir quand celle-ci sera disponible exactement, mais l'annonce officielle de Square Enix ne devrait certainement plus tarder, étant donné que le jeu sort le 22 juin prochain.

Une démo particulièrement généreuse ?

On ne sait absolument rien de cette démo mais comme de nombreuses démos de jeux AAA, celle de Final Fantasy 16 devrait probablement permettre de conserver sa sauvegarde pour la transférer vers la version complète. Notons quand même que le dernier épisode de la saga, Final Fantasy 15, avait fait une entorse à cette habitude avec ses deux démos, Episode Duscae et Platinum Demo.

Ces deux morceaux étaient tout de même assez généreux, pour le plus grand plaisir des joueurs, qui attendent la même chose de ce nouvel opus. La démo de FF 16 devrait donner à Square Enix un aperçu très parlant de l'attente générée par le RPG. On imagine que les joueurs répondront présents, même si certains éléments de Final Fantasy 16 sèment un peu la discorde au sein de la communauté.