Le prochain gros morceau de la franchise marque une vraie fracture avec les précédents épisodes, notamment en épousant complètement son orientation action pour les combats. Avec un vétéran de Devil May Cry dans les coulisses, difficile d’attendre autre chose. Dans tous les cas, Final Fantasy 16 s’annonce nerveux et épique.

Toutefois, malgré cette importante différence, Final Fantasy 16 reste un FF. Naoki Yoshida, grand patron sur le projet, a affirmé que ce seizième épisode de la saga numérotée offrira tout ce qu’un Final Fantasy est censé offrir. Mieux encore, d’après une récente interview pour Play Magazine, le prochain JRPG s'inspirera même des anciens opus, dont un jeu considéré comme culte par tout un tas de fans.

Final Fantasy 16 copiera ses aînés

Comme on le sait, ce nouveau FF ne sera pas un monde totalement ouvert, mais proposera plutôt de l’exploration dans des zones semi-ouvertes. Toutefois, Clive (notre héros dans le jeu) voyagera à travers le monde, et ce, à plusieurs reprises. On verra du pays, et pour voyager d’une région à une autre, on aura le droit à un world map. C’est d’ailleurs cette dernière qui sera directement inspirée des précédents jeux, dont Final Fantasy 10. Naoki Yoshida déclare ainsi que FF16 aura bien une carte du monde. Il précise d’ailleurs que « sur cette carte, il y a des zones où vous pouvez vous rendre, vous pourrez les sélectionner puis voyager vers ces régions de manière transparente ». Une structure similaire à ce que l’on pouvait trouver dans Final Fantasy 10. Les fans de la franchise ne seront donc pas tant dépaysés que ça.

La carte du monde de Final Fantasy 10

Voyage, voyage

Par ailleurs, Yoshida souligne un point important. Une fois la quête principale terminée dans une région visitable, on retourne automatiquement dans ce qui semble être une base appelée « The Hideaway » (Le refuge). Un hub en somme, par lequel on repassera visiblement souvent et qui nous permettra de respirer entre deux missions. Depuis cette base, il sera possible de gérer ses prochaines sorties, son équipement, etc.

D’ailleurs à tout moment, il sera possible de retourner dans les régions déjà visitées pour explorer davantage, faire des quêtes annexes, et autres.

S’il sera beaucoup moins ouvert que FF15, Final Fantasy 16 devrait toutefois proposer pas mal d’exploration et quelques à-côtés. Vous pourrez d’ailleurs mettre en pose la quête principale à tout moment.

Ce nouveau volet de la franchise s’annonce donc généreux. Mais l’on attendra d’avoir la bête entre les mains pour en avoir le cœur net.

Pour rappel, Final Fantasy 16 est attendu en exclusivité sur PS5 dès le 22 juin 2023.