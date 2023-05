Square Enix continue de dévoiler un peu plus Final Fantasy 16 à petit feu. Cette fois, c’est au travers de nouveaux visuels et de quelques séquences de gameplay.

Pour Marvel’s Spider-Man 2, il faudra attendre encore un peu. Sony n’a pas encore communiqué sur son catalogue de la PlayStation 5 pour la seconde moitié de l’année, mais les amateurs de RPG et d’action pourront compter sur Final Fantasy 16 pour venir réchauffer leur été. L’exclusivité PS5 a récemment profité d’une belle mise en avant lors d’un State of Play dédié qui a fait la part belle au gameplay comme à l’histoire. Square Enix en remet aujourd’hui une couche en dévoilant de nouvelles images monstrueuses.

Les Primordiaux de Final Fantasy 16 à l'honneur

L’été sera placé sous le signe de Final Fantasy 16. L’action-RPG s’annonce déjà comme spectaculaire et les joueurs PlayStation 5 pourraient avoir un bon concentré d’action entre les mains ce 22 juin. La production de Square Enix ne manque donc jamais une occasion de faire valoir ses plus atours. L’opération séduction se poursuit donc avec une nouvelle mise à jour du site officiel du site et de quelques séquences de gameplay. Ce sont les huit Primordiaux, les invocations qui se manifesteront ici par le prisme de leurs réceptacles appelés les Émissaires, qui ont été mises à l’honneur via des artworks somptueux. Joshua, le petit frère du protagoniste, sera par exemple celui de Phénix quand le charismatique Cid usera de la foudre de Ramuh.

Artwork d'Ifrit dans Final Fantasy 16

Ces huit créatures emblématiques profiteront pour l’occasion d’un nouveau design qui s’annonce des plus réussis. Il fallait au moins ça pour créer le grand spectacle que promettent les combats épiques où ces monstres géants s’affronteront sans merci. C’est d’ailleurs l’un des axes de Final Fantasy 16 mis en avant dans la série de courtes vidéos publiées dans la foulée. Le compte japonais de Square Enix a diffusé de nouveaux extraits qui rappellent les éléments majeurs du seizième opus.

On retrouve donc des combats à grande échelle, des compétences issues des pouvoirs des Primordiaux, la possibilité de se concentrer sur l’histoire grâce à des accessoires facilitant l’expérience, des points de compétences à dépenser et bien sûr ce bon vieux Talgor. Le chien sera par ailleurs le seul allié à qui l’on pourra donner des ordres dans FF16. Les autres membres du groupe éphémères agiront quant à eux de leur propre chef, petite démonstration à l’appui.