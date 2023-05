Comme tous les fans de jeux vidéo, vous avez certainement apprécié un grand nombre de titres tout au long de votre vie de joueur ou de joueuse. Mais il existe probablement un fossé entre ce que provoque en vous un très bon jeu et un jeu légendaire. Pour des millions de fans dans le monde, les simples mots Final Fantasy suffisent à faire ressortir d'indescriptibles émotions. L'engouement suscité par FF16 depuis son annonce au PlayStation Showcase de septembre 2020 en est la preuve. Une hype qui ne faiblit pas, comme le montrent les réactions des fans suite au trailer diffusé, encore une fois, lors du PlayStation Showcase du 24 mai. Malheureusement, Hiroshi Takai vient quelque peu refroidir les amoureux de la licence en annonçant l'absence d'une mécanique importante de la série.

Hiroshi Takai s'exprime sur les moyens de transport de Final Fantasy 16

Dans une interview accordée à Game Informer, Hiroshi Takai, réalisateur de Final Fantasy 16, donne de nouvelles informations sur le RPG. Il aborde un élément essentiel dans chaque épisode de la saga : le déplacement. De quels moyens de transport disposeront les joueurs pour explorer Valisthea ? Sa réponse pourrait décevoir les fans de la première heure.

Pour tout vous dire, il n'y aura que les Chocobos. Dans les jeux précédents, vous pouviez voyager en canoë, en bateau ou en voiture. Mais dans Final Fantasy 16, comme notre jeu est basé sur la carte du monde et sur les déplacements rapides à partir de cette carte, nous avons constaté qu'il n'y avait pas vraiment besoin de systèmes de déplacement supplémentaires. Donc oui, pour l'instant, nous n'avons que la marche et les Chocobos.

En effet, Final Fantasy 15 permettait de se déplacer en voiture, mais il s'agissait d'un jeu en monde ouvert, ce qui n'est pas le cas de Final Fantasy 16. Dans les épisodes 7 à 9, les moyens de transport étaient multiples pour se déplacer sur la carte du monde (bateau, voiture, train...), mais le voyage rapide était absent. Le choix de la Creative Business Unit III, division de Square Enix en charge du développement de Final Fantasy 16, va-t-il passer auprès des fans ?

Alors, c'est quand même un vrai FF ?

La communauté des fans de FF s'écharpe souvent sur ce qui constitue « un bon Final Fantasy ». Il y a quelques mois, le producteur Naoki Yoshida expliquait que selon lui, un FF devait avoir une histoire profonde, un game design riche, une bande-son de grande qualité ainsi que des chocobos, des mogs et des invocations. Même sans avoir le jeu entre les mains, on peut déjà affirmer que Final Fantasy 16 remplit parfaitement cette dernière condition. Les invocations, appelées Primordiaux dans cet opus, seront au cœur de l'histoire en plus de leur importance dans le gameplay. Pour rappel, la sortie de Final Fantasy 16 est fixée au 22 juin exclusivement sur PS5.