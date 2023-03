Le prochain film Super Mario Bros a énormément fait parler de lui depuis sa toute première annonce. La hype est immense autour de cette adaptation ambitieuse des aventures du célèbre plombier moustachu. Cette dernière bande-annonce fait monter une nouvelle fois la pression à une poignée de semaines seulement de la sortie du film dans nos salles obscures.

Le film Super Mario Bros met le paquet dans son ultime bande-annonce !

Le film Super Mario Bros est attendu dans nos cinémas le 5 avril 2023 et nous fera découvrir les tout premiers pas du plombier et de son frangin Luigi dans le fameux Royaumes Champignon et ses alentours. Les deux frères devront rapidement s’allier avec Peach, qui s’annonce plus belle et badass que jamais, ainsi que Toad et tous ses amis pour affronter le terrible Bowser. Ce dernier compte bien mettre la main sur le Royaume tout entier et plus encore.

Le film devrait faire la part belle au fan service si l’on en croit cette dernière bande-annonce, et toutes les précédents trailers. De nombreux personnages issus de l’univers de la licence seront de la partie, comme tout un tas de clins d'œil aux différents jeux de d’ailleurs. Ce sera notamment le cas de Mario Kart, Super MarioGalaxy ou encore Donkey Kong, le jeu d’arcade sortie dans les années 80 qui signait l’une des toutes premières apparitions de Mario avant qu’il ne devienne ultra célèbre.

Un direct bourré de surprises !

En VF, le long-métrage pourra compter sur les performances de grands noms du doublage comme Pierre Tessier (Mario), Christophe Lemoine (Bowser), Donald Reignoux (Kamek) ou encore Emmanuel Garijo (Toad). Côté VO, le film profite également d’un excellent casting avec Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Anya Tailor-Joy (Peach) ou encore Seth Rogen (Donkey Kong). Rogen sera d’ailleurs à l’affiche du prochain film ultra prometteur Tortues Ninja: Mutant Mayhem.

D'ailleurs, le Nintendo Direct exclusif au film Super Mario Bros nous a réservé une surprise de taille, une partie du casting était présente lors du direct pour animer un peu l'émission. Ensuite, ce sont deux réalisateurs qui ont pris la parole quelques instants pour nous parler des coulisses du film. On a notamment appris que de nouvelles technologies ont été utilisées afin de rendre le film Super Mario Bros unique, à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film d'animation. Le studio Illumination a également affirmé que pas moins de 600 personnes avaient travaillé sur le projet. C'est donc colossal. En tout cas, ça s'annonce énorme.