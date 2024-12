Vous n'êtes pas sans savoir que la longue relation entre Electronic Arts et la fédération internationale de football s'est terminée. Aucun accord concluant pour les deux parties n'ayant été trouvé. Suite à cette séparation, l'éditeur a sorti EA Sports FC 24 ainsi qu'EA Sports FC 25, et ne semble pas souffrir de la perte de la licence FIFA. Et pour cause, les joueuses et joueurs n'ont jamais été aussi nombreux sur les pelouses virtuelles. La fédération est également prête à faire son retour avec un nouveau jeu.

Le prochain FIFA sera gratuit, mais gare à la déception

La fédération internationale de football a trouvé un nouveau partenaire : Mythical Games. Ensemble, ils ont dévoilé les premières informations sur un nouveau jeu FIFA Rivals. Un titre qui ne sera pas disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais sur les appareils mobiles iOS et Android. Ce qui fait déjà une différence majeure avec les EA Sports FC d'Electronic Arts.

« Marquant une nouvelle étape dans l’expansion de l’offre de la FIFA en matière de jeux vidéo et d’eSport, la collaboration avec Mythical Games s’éloignera de la simulation pure et proposera aux amateurs de football de nouveaux modes d’interaction ». Dans FIFA Rivals, vous êtes invités à créer et diriger votre propre club, à constituer et renforcer l'effectif, et à aller affronter des concurrents « dans le plus pur style des jeux d’arcade ». Là encore, on s'éloigne de l'aspect simulation chère aux précédents jeux.

Mais FIFA Rivals va clairement diviser aussi par son modèle économique et sa philosophie. Si vous avez en horreur les termes de « Blockchain » ou « Web 3.0 », ça ne va pas le faire. Le jeu sera free to play, donc jouable gratuitement comme le futur UFL, mais aura un système de micro-transactions lié à la blockchain Mythos « Gratuit, le jeu s’appuiera sur des plateformes marketplace en ligne et in-game adossées à la blockchain Mythos pour permettre aux utilisateurs d’acheter, vendre et échanger leurs joueurs de football préférés. Notre objectif sera de faire aussi bien qu’avec le précédent opus Rivals et d’établir une nouvelle référence dans le secteur du jeu vidéo à l’ère du Web 3.0 ».

Les fans de FIFA s'attendaient plutôt à un jeu traditionnel sur consoles et PC. Mais il faut croire que le retour de titres officiels n'est pas pour demain. Le lancement est attendu quelque part durant l'été 2025 sur les appareils mobiles exclusivement.

Source : Inside FIFA.