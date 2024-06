FIFA n'est pas mort, et en plus d'être encore dans le cœur des fans, il pourrait bien aussi revenir sous le feu des projecteurs. On vient d'apprendre une très bonne nouvelle.

Récemment, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a dévoilé un projet ambitieux : la création d'un nouveau jeu de football sous la bannière FIFA. Cette annonce intervient après la séparation entre l'organisation et Electronic Arts (EA) en 2022, mettant fin à une collaboration de trente ans qui a donné naissance à l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires au monde.

FIFA de retour ?

Infantino a annoncé que la FIFA travaille désormais avec de nouveaux partenaires pour développer ce jeu. « Nous allons développer un nouveau jeu vidéo, car un jeu de simulation de football doit s'appeler FIFA », a-t-il affirmé. Pour lui, des centaines de millions d'enfants associent le nom FIFA aux jeux de football, et il est impensable que cela change. La tâche s'annonce ardue pour la FIFA, car le marché des jeux de football est déjà bien occupé. EA Sports a réussi sa transition vers EA Sports FC après avoir abandonné le nom, et la majorité des joueurs semblent avoir accepté ce changement. De plus, Konami reste un concurrent sérieux avec sa série de jeux eFootball.

Infantino se montre néanmoins optimiste quant à l'avenir de ce nouveau jeu. Il promet qu'il sera « le meilleur » et qu'il reflètera parfaitement « tout ce que nous faisons ». Cependant, il reste à voir comment ce jeu se différenciera de la concurrence et quelles innovations il apportera. Avec des titres comme EA Sports FC et eFootball déjà bien établis, le défi pour l'organisation sera de proposer une expérience suffisamment unique pour attirer les joueurs. La nostalgie et la reconnaissance de la marque FIFA seront-elles suffisantes pour convaincre les fans de football de se tourner vers ce nouveau jeu ?

En conclusion, l'initiative de la FIFA de développer un nouveau jeu de football sous son propre nom est ambitieuse et prometteuse. Le succès dépendra cependant de la capacité de la FIFA à innover et à offrir une expérience de jeu qui se distingue nettement des autres titres déjà présents sur le marché. Les amateurs de football et de jeux vidéo attendent avec impatience de voir ce que ce nouveau projet apportera à l'univers des simulations de football.