EA va présenter FIFA 23 dans les prochaines heures. Mais en attendant, l'éditeur révèle les stars du ballon rond choisis pour les différentes éditions du jeu. Du Kylian Mbappé partout.

Réservez votre fin d'après-midi de demain si vous êtes fans de simulation footballistique. Electronic Arts mettra en ligne le trailer du jeu dès ce mercredi 20 juillet à 18h.

Les fans pourront se connecter pour découvrir le trailer d'annonce mondial de FIFA 23 le mercredi 20 juillet à 18h, et découvrir davantage autour de l'édition la plus innovante et la plus connectée à ce jour de l'histoire de la franchise.