C'est ce qui s'appelle une belle grosse fuite si ça se vérifie. Un tas d'informations autour de FIFA 23 se propagent et les voici.

FIFA 23, une sortie en septembre

Selon Aggiornamenti Lumia, FIFA 23 serait disponible dès le 30 septembre 2022. C'était aussi la date de sortie lâchée par l'insider Tom Henderson. Et ce n'est pas tout. Le média italien aurait également eu connaissance du poids de la bêta fermée sur les consoles Xbox. La démo Xbox Series X|S pèserait environ 38,85Go alors que celle sur Xbox One serait un peu moins lourde avec ses 37,31 Go.

Pas d'infos sur les nouveautés de gameplay ou autres, s'il y en a, mais on sait que le joueur français Kylian Mbappé aura un traitement de star.

Kylian Mbappé en GOAT absolu

L'image ci-dessus compilerait les illustrations des deux jaquettes de FIFA 23. Il faut bien entendu les imaginer sans la mention « closed beta ». De ce fait, il y aurait deux visuels pour différencier les versions d'ancienne génération (Xbox One, Xbox Series X|S) avec, à chaque fois, Kylian Mbappé et personne d'autre.

D'après FUTZone, l'attaquant du PSG serait chouchouté par EA qui lui aurait attribué la meilleure note de 92. Un événement pour les fans de la franchise de foot car totalement inédit. Depuis 15 ans, c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui obtiennent la note la plus élevée.

Cette édition sera la dernière avant qu'Electronic Arts ne renomme sa licence en EA Sports FC.