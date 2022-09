Les joueurs du monde entier peuvent fouler dès aujourd'hui les pelouses de FIFA 23 avec l'essai EA Play ou l'édition Ultimate. L'occasion de découvrir une option qui permettra à certains de ne pas casser leur écran.

Les critiques désactivables dans FIFA 23

Tandis qu'un match de football virtuel peut déjà être éprouvant pour les nerfs, les remarques négatives des commentateurs ont tendance à jeter de l'huile sur le feu. Si vous êtes du genre à rager dans de telles conditions, FIFA 23 a pensé à vous. En vous rendant dans les paramètres audio du jeu, il vous sera possible de désactiver entièrement tous les commentaires critiques sur votre performance qui laisse à désirer.

Une fois l'option sélectionnée, le duo de beIN Sports Omar da Fonseca et Benjamin Da Silva devrait être bien plus clément. Adieu la médisance suite à un tir complètement loupé alors que vous y avez cru jusqu'au bout. Logiquement, vous ne devriez entendre uniquement « untel fait une passe à untel » etc. Mais d'après nos confrères d'Eurogamer et leur clip ci-dessous, ce ne serait pas totalement au point.

Même avec les commentaires négatifs désactivés, le rédacteur qui a enregistré cette vidéo s'est pris quelques remarques désobligeantes à son encontre lors d'un match de FIFA 23. Le jeu sort sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ainsi que Nintendo Switch, et vous pouvez écouter sa BO officielle qui envoie du lourd sur Spotify.