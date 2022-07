Le premier trailer de FIFA 23 est tombé ! Et avec lui, un déluge d'informations qui permettent de voir si les rumeurs étaient réelles ou fausses. Il va y avoir bien plus de changements qu'à l'accoutumée.

Une grande première dans FIFA 23

C'est une grande première pour la franchise d'Electronic Arts, le foot féminin sera représenté et pas qu'un peu. Deux championnats, la Division 1 Arkema et la Barclays Women's Super League, seront disponibles dès la sortie le 30 septembre 2022. Idéal pour renforcer un contenu déjà conséquent avec plus de 19,000 joueurs, 700+ équipes, 100+ stades et 30+ ligues.

Plus tard, une mise à jour gratuite offrira également la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Même traitement pour les hommes avec l'introduction, sans aucun surcoût caché, de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un jeu crossplay

Le crossplay sera là au lancement pour des matchs entre joueurs PS5, Xbox Series X|S, PC et Stadia ou entre utilisateurs PS4 et Xbox One. Mais pas dans tous les modes de jeu.

Le Marché des transferts FUT

Avec le crossplay valable pour le FIFA Ultimate Team (FUT), différents « Marchés de transferts » ont été créés. D'un côté celui pour la PS5, PS4, les Xbox Series X|S, la Xbox One et Stadia, et de l'autre, celui pour le PC et la Nintendo Switch.

L'HyperMotion 2

FIFA 23 se reposera sur l'HyperMotion 2. Une technologie pour capturer et retranscrire le plus fidèlement possible les animations des joueurs à l'écran.

Nous avons repoussé les limites du réalisme dans FIFA 23 à travers HyperMotion2, en utilisant une technologie de pointe pour capturer des équipes professionnelles de femmes et d’hommes dans des rencontres en pleine intensité, ce qui se traduit par des millions de points de données en nouvelles animations en temps réel. Le résultat est le mouvement le plus naturel et réaliste jamais vu dans un jeu de football et combiné à l’intégration des Coupes du Monde masculine et féminine, les équipes de clubs féminines et les fonctionnalités de cross-play, cela immergera les joueurs et les fans de football du monde pour les années à venir. Nick Wlodyka, SVP & GM, EA Sports FC.

Après avoir commenté seul FIFA 22, suite au renvoi de Pierre Ménès, Hervé Mathoux ne rempilera pas pour cette nouvelle édition. À la place, EA a convaincu Omar da Fonseca et Benjamin Da Silva, le duo de beIN Sports très apprécié des fans de foot, de prendre la relève.

En tant que fans absolus de football, la franchise EA SPORTS FIFA est incontournable dans notre quotidien. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à ce jeu extrêmement populaire et de pouvoir apporter notre style propre aux commentaires dans cette nouvelle édition. C’est un véritable honneur de pouvoir rythmer les matches des joueurs et d’annoncer les moments les plus spectaculaires de leur parcours de jeu.

FIFA 23 sera disponible le 30 septembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, PC et Nintendo Switch. Ou le 27 avec l'édition Ultimate du jeu.