Kylian Mbappé ne sera pas le seul « super-héros » de FIFA 23. Marvel sera de la partie grâce à un gros et improbable partenariat signé avec Electronic Arts. Qui sera Iron Man ?

Vous n'en avez peut-être pas rêvé mais EA l'a fait quand même rien que pour vous : Marvel débarque dans FIFA 23. Une entrée étonnante qui sera cependant réservée à un seul mode. Celui qui fait le plus polémique malgré son immense carton.

C'est sûrement aussi improbable que la rencontre entre Dragon Ball et Fortnite, mais c'est pourtant bien réel, Marvel s'invite dans le mode FIFA Ultimate Team de FIFA 23 via des cartes Marvel FUT Heroes.

Cette collaboration entre deux des plus grandes franchises du divertissement apportera certains des joueurs préférés des fans dans le jeu et célèbrera leur statut culte héroïque au côté des artistes de talent de Marvel. Pour célébrer leurs carrières mémorables pour leur club et leur pays, chaque Héros FIFA World Cup FUT recevra un boost de sa note au lancement du mode Coupe du Monde, avec les versions de base des Héros disponibles dès la sortie du jeu.

Ce partenariat sera divisé en deux temps donc avec des footballeurs qui recevront des tifos - les visuels impressionnants créés par des spectateurs dans les stades lors de matchs - des maillots, ballons et même un comics Marvel Héros. Et évidemment, les légendes du foot seront habillés en mode super-héros sur les cartes.

Dans un premier temps, une poignée de FUT Héros ont été confirmés. Il s'agit de Claudio Marchisio, Ricardo Carvalho, Yaya Touré, Landon Donovan et Park Ji-Sung.

Du nouveau pour FUT cette année

Le mode FUT, controversé pour ses lootboxes mais pourtant très convoité par une partie de la communauté, a présenté récemment ses changements. Cela inclut des défis solo ou encore un système de Collectif entièrement remanié comme expliqué dans la vidéo ci-dessous.

FIFA 23 sera disponible le 30 septembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, PC et Nintendo Switch avec un duo très attendu et une grande première pour la franchise.