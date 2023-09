On le sait, Square Enix joue à fond la carte de la nostalgie avec Final Fantasy. Entre les remakes et les remasters, les spin-off qui surfent sur les épisodes les plus appréciés, comme ceux sur FF7 dont on a arrêté de tenir le compte, les amoureux de la licence ont de quoi faire. Et ça ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin d'ailleurs puisque plusieurs bruits de couloir parlent de quelques remake qui pourrait bien être en préparation comme FF9, FF6 ou encore un certain FFX Remake. D'ailleurs, le leaker qui était à l'origine de cette fuite refait parler de lui et en dit encore plus sur le titre auquel tous les fans de Tidus et Yuna rêvent de jouer.

FFX Remake refait parler de lui, l'espoir est là pour les fans

En juin dernier, l'insider Im a Hero Too indiquait que FFX Remake était bien en développement chez Square Enix selon ses sources. Il ajoutait même que le RPG pourrait sortir à l'occasion du 25ᵉ anniversaire du jeu en 2026... Dans son post sur Reddit, le leaker n'évoque pas un, mais deux projets que les fans de Final Fantasy espèrent voir se concrétiser un jour : FFX Remake et FF 10-3 (dont le synopsis existe bel et bien officiellement). Im a Hero Too explique qu'une équipe réduite planche sur le remake, mais qu'il ne devrait pas sortir à la période qu'il avait annoncé. Un changement de calendrier en interne ? Des informations qui s'étiolent ? Bonne question. En tout cas, on ne vera pas le jeu de sitôt.

Étonnamment, le leaker fait la même annonce concernant FF 10-3, qu'il refusait pourtant d'évoquer il y a quelques mois. Square Enix travaillerait-il sur ces deux productions en parallèle ? Ça parait difficile à imaginer, mais il est possible qu'une ou plusieurs équipes réduites s'occupent simultanément de la conceptualisation des deux jeux. Dans tous les cas, ce n'est pas pour tout de suite et si les projets existent, ils ne doivent certainement n'être qu'au stade de la recherche et / ou de la discussion.

Deux projets qui vont demander beaucoup de patience au public

Bien sûr, même si l'insider s'était récemment distingué en dévoilant en avance Persona 3 Remake et Persona 5 Tactica, il convient de prendre ses propos avec des pincettes. Dans tous les cas, il va falloir attendre un bon moment puisque non seulement rien n'est officialisé pour le moment, mais en prime, si Square Enix planche bien sur ces projets, ils ne devraient probablement pas sortir avant plusieurs années. Quand le leaker dit qu'ils n'arriveront pas pour les 25 ans de Final Fantasy 10, il parle très certainement d'une sortie encore plus lointaine et non en 2024 ou 2025.

En plus, le studio doit encore boucler la trilogie de remakes de FF7 et serait aussi en train de travailler sur FF9 Remake. Un certain Final Fantasy 17 pourrait aussi venir se glisser au milieu de tout ça dans quelques années, alors il va falloir être patient avant d'avoir ne serait-ce qu'une officialisation de FF10 Remake.