Plus de 20 ans après sa sortie, on a eu une grosse révélation au sujet de FFX, l'un des opus les plus appréciés de la franchise. Et elle nous vient directement d'une figure emblématique de Final Fantasy.

Si on devait faire un classement des Final Fantasy les plus appréciés par la communauté, le 10 tomberait sûrement dans plusieurs Top 5. Il faut dire qu'il offre une aventure inoubliable, avec un casting qui a réellement marqué les esprits. En Europe, il est sorti en 2002 sur PS2 et ce fut un gros carton. Les critiques l'ont acclamé, et encore aujourd'hui, sa popularité n'est plus à prouver. Mais est-ce qu'on sait tout à son sujet ? Après tout, il a maintenant plus de 20 ans. Peut-il vraiment avoir encore des secrets pour nous ? Eh bien, on vient de découvrir que c'était le cas.

Une grosse révélation sur une musique de FFX

Ce n'est pas vraiment une révélation au niveau de l'histoire de FFX. En vérité, ça concerne la musique de cet opus. Vous le savez aussi bien que nous, Final Fantasy et la musique, c'est une longue histoire d'amour. Parmi les personnalités les plus importantes qui composent pour la licence, on retrouve évidemment Nobuo Uematsu. Un véritable maître dans son art, qui a participé à la conception de nombreuses compositions intemporelles. Si vous ne le connaissez pas, c'est probablement une autre histoire pour ses créations. Et justement, il nous a livré une sacrée information sur le thème de ce jeu si particulier.

Pour celles et ceux qui ont fait FFX, « To Zanarkand » doit avoir une place particulière dans leur cœur. C'est un superbe morceau à n'en pas douter, mais à l'origine, il n'était pas à destination du titre. En fait, il ne devait même pas servir pour un jeu vidéo. Comme Uematsu l'a expliqué dans une interview, il devait être utilisé dans un récital, et c'est un joueur de flûte qui a réquisitionné les services du maestro. Au final, notre homme a jugé qu'il était trop « triste » pour un récital, et a donc décidé de le laisser de côté. Au final, il l'a ressorti pour Final Fantasy X. Un mal pour un bien.