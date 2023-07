FFX occupe une place particulière dans l'histoire de la saga culte de Square Enix. Il s'agit du premier épisode doublé de la saga, du premier à sortir sur PS2 mais aussi à avoir une suite, qui divisera bien plus la communauté. Il paraît donc assez logique que les fans inconditionnels de l'aventure de Tidus et Yuna réclament désespérément Final Fantasy 10-3, que les membres de l'équipe de développement ont déjà évoqué à plusieurs reprises. En attendant des nouvelles d'une potentielle suite, une excellente nouvelle vient de tomber et elle devrait faire plaisir à tous les fans de FFX.

Une grosse annonce qui va faire plaisir aux fans de FFX

Sur le compte officiel de Final Fantasy, Square Enix annonce une excellente nouvelle à sa communauté. Comme promis, pour célébrer les 22 ans de FFX la pièce Kabuki « New Kabuki Final Fantasy X » est accessible dès maintenant en streaming payant dans 19 pays, dont la France, jusqu'au 31 octobre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà acheter votre ticket digital sur le site officiel pour la somme de 5 100 yens, soit environ 32 € pour regarder la pièce en japonais (sous-titrée en anglais) sur la plateforme Streaming+.

Si vous ne connaissez pas le Kabuki, sachez qu'il s'agit d'une forme de théâtre traditionnel japonais qui mélange chant, mime et danse dans laquelle même les personnages féminins sont joués par des hommes. La pièce New Kabuki FFX lancée pour la première fois en mars dernier adapte fidèlement l'histoire du jeu culte écrite par Kazushige Nojima et appréciée par des millions de joueurs à travers le monde. Entre mars et avril, elle a été jouée pas moins de 35 fois au IHI Stage Around Tokyo dans la capitale japonaise.

À quand la suite tant attendue ?

Sous le post du compte officiel de Final Fantasy, on pourrait croire que les fans expriment leur joie de pouvoir enfin découvrir cette adaptation très originale de Final Fantasy 10, mais il n'en est rien. Une grande partie des joueurs somme Square Enix d'enfin annoncer la suite tant attendue, FFX-3. Une hype assez légitime, car suscitée par les multiples mentions au projet de la part de Square Enix, mais aussi grâce au très intrigant roman audio Final Fantasy 10 - Will écrit par Kazushige Nojima et disponible dans FFX/X-2 HD Remaster. L'histoire racontée dans celui-ci se déroule après les événements des jeux et du livre Le Prix de l'éternité et pose de nombreuses questions sur le destin de Tidus, de Yuna et de Sin tout en laissant la porte grande ouverte à une suite.