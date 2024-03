Après FF7, les fans de la franchise Final Fantasy attendent avec impatience un remake du 9, qui semble se profiler de plus en plus. Le rêve bientôt réalité ?

Final Fantasy VII Rebirth, c'est la suite du remake sorti en 2020, et ça met une grosse claque à tous les joueurs. Donc forcément, ça soulève une question importante : à qui le tour ? Est-ce qu'un autre jeu de la célèbre licence aura droit à une refonte totale ? Quand on dit ça, on pense évidemment à FF9. On ne compte plus le nombre de personnes qui souhaitent voir une nouvelle mouture du titre. En même temps, on parle de l'un des meilleurs opus de la franchise. Et justement, les rumeurs autour de ça ont refait surface. Une annonce est-elle en approche ? Eh bien, ce n'est pas sûr.

FF9 Remake, une réalité ou non ?

Ces informations nous viennent d'un insider du nom de Silknigth qui a remis sur le tapis le sujet du remake de FF9. Il nous informe donc que l'idée derrière le projet, ça reste d'être le plus fidèle possible à l'expérience de base, ce qui n'est pas une tâche aisée. Néanmoins, le budget alloué serait tout de même moins conséquent que celui qui a été donné à FF7. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Difficile de se prononcer, mais des limitations à ce niveau-là n'empêchent pas la création d'un grand jeu. Surtout quand il s'agit d'un tel mastodonte.

Notre homme continue en expliquant qu'à l'origine, FF9 Remake devait également sortir sur Nintendo Switch. Cependant, depuis, il y aurait eu des changements de plan. Ses propos rejoignent ceux du leaker Im A Hero Too, qui précisait l'année dernière que ça « n'arrivera définitivement pas sur Switch ». Après, Silknigth n'écarte pas l'hypothèse d'une arrivée sur la prochaine machine de Big N. Cette dernière serait peut-être capable de faire tourner le jeu, mais là encore, c'est compliqué d'affirmer quoi que ce soit.

L'insider rappelle qu'on n'est pas prêt d'avoir une annonce officielle de la part de Square Enix, ce qui risque de décevoir. Mais c'est logique, puisqu'à l'heure actuelle, le studio doit sûrement vouloir plier le remake de FF7 avant de passer à un autre. Vous l'aurez compris, tout ce qui est dit ici est à prendre avec des pincettes. D'autant plus que Silknigth se contente surtout de faire le résumé des rumeurs sur FF9 Remake, sans vraiment rajouter grand-chose de plus dans la balance. Néanmoins, on voit bien que les fans tiennent à ce qu'il voit le jour. Qui sait, ça pourrait motiver la firme à passer à l'acte.

FF9 Memoria, le remake fait par des fans

Une rumeur qui a débutée en 2021

Pour la petite histoire, les rumeurs sur FF9 Remake ont explosé en 2021, lors du gros leak subi par Nvidia. Une fuite crédible, puisque de nombreux jeux mentionnés ont ensuite été annoncés officiellement dans les mois qui ont suivi. Toujours selon I'm A Hero Too, il existe, mais il « a besoin d'être peaufiné ». Inutile d'attendre une annonce en 2024, et on serait chanceux d'en avoir une en 2025. En bref, pour le moment, on n'a pas besoin de s'emballer. D'ailleurs, même si la refonte venait à être dévoilée, on ne pourra probablement pas mettre les mains dessus avant plusieurs années. Le maître-mot, c'est la patience !