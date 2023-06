Les mois à venir s’annoncent chargés pour les fans de Final Fantasy. Cet été, c’est FF16 qui viendra faire grimper la température sur PS5 avec un nouveau gameplay plus frénétique et action que jamais. FF7 Remake 2 (Rebirth) est quant à lui toujours attendu cet hiver. La suite des aventures ré-imaginées de Cloud et sa bande devrait, aux dernières nouvelles, sortir entre le 22 décembre 2023 et le 20 mars 2024. D’autres projets et spin-off sont également dans les cartons dont un jeu mobile dédié à Final Fantasy 7. Et puis il y a cette rumeur toujours plus persistante autour de FF9 Remake, qui refait à nouveau du bruit. Explications.

FF9 Remake en exclusivité PS5 ?

FF9 Remake serait-il bien une réalité ? Tout a commencé avec le fameux leak Nvidia. Souvenez-vous, en septembre 2021 le constructeur avait été victime d’une faille importante qui avait permis d’extraire une longue liste de jeux un peu farfelue. Il y avait franchement de quoi être dubitatif, mais au fil des années les noms se sont confirmés petit à petit. Kingdom Hearts 4, nouveau Tomb Raider, Helldivers 2, Resident Evil 4 Remake, Dragon’s Dogma 2, nouveau Bioshock ou encore Tekken 8 sont autant de titres qui se sont révélés ces derniers mois, voire années. Et les annonces récentes de Total War 9 (Pharaoh), Mortal Kombat 1 ou encore The Talos Principles 2, fraîchement annoncé au PlayStation Showcase, ne font que lui donner encore plus de poids. Les astres continuent donc de s’aligner pour Final Fantasy 9 Remake, mais il semblerait qu’on ne soit pas prêt de le voir de sitôt.

Selon le leaker Im A Hero Too , cette même personne qui soutient l’existence de Persona 3 Remake, le jeu serait bien une réalité. D'après ses « informations », PlayStation et Square Enix auraient signé un nouvel accord. Impossible de dire si FF9 Remake serait une exclusivité PS5 ou si seul un contrat marketing est en jeu à ce stade. « Le nom de Sony est écrit de partout », précise l’insider en question qui soutient avoir vu le remake. « Ça n'arrivera définitivement pas sur Switch. Je l’ai vu et ça ne sort pas sur Switch », a-t-il ajouté sur les forums de Resetera.

Faut-il croire la rumeur ?

Est-ce que cela signifie que ce sera une exclusivité PS5 pour autant ? Rien n’est moins sûr. Il ne faudrait en effet pas s'attendre à voir ce FF9 Remake de sitôt. Le projet ne sortirait pas avant deux bonnes années. Une fenêtre également soutenue par un journaliste plus crédible : Alex Donaldson de RPG Site. Puisque Big N planche sur une Nintendo Switch 2, ou peu importe son nom, cela pourrait expliquer une absence de la plateforme au profit de la nouvelle console. La question reste : faut-il croire cette nouvelle rumeur ? En l’état difficile à dire. Le leak Nvidia et l’existence du jeu confirmée par Donaldson lui donnent clairement du poids. D’un autre côté, tant que le fameux Persona 3 Remake ne sera pas réellement annoncé, difficile de croire sur parole Im A Hero Too. Tous les voyants semblent cependant au vert pour les deux remake.

D’autant que dans son message de vœux de la nouvelle année, Yoshinori Kitase, producteur de la saga FF, a promis « une très grosse annonce » qui n’est pas liée à FF7 Remake 2 (ni Final Fantasy 7 dans son ensemble), ni FF16 par élimination. Il s’agirait alors d’un nouveau jeu encore non annoncé. Un assez important pour créer la surprise. Le consensus veut que ce soit ce FF9 Remake, mais rien n’est moins sûr. Si une telle annonce devrait se faire cette année, on suppose que le Summer Game Fest 2023 et les Game Awards sont tout indiqués.