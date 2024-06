Square Enix ne faisant pas partie des partenaires du Summer Game Fest 2024, il apparaît peu probable que FF9 Remake soit de la fête. Le leaker réputé Midori continue cependant de partager des informations à son sujet, dont les dernières se montrent plutôt encourageantes.

Square Enix multi-supporte FF9 Remake à bon rythme

Cela fait plusieurs mois que l'on entend parler de FF9 Remake via des leaks et bruits de couloir. Midori vient en rajouter une couche avec de nouvelles révélations. Selon le leaker réputé s'agissant de studios japonais comme ATLUS, SEGA ou Square Enix, son développement serait déjà bien avancé. Celui-ci aurait initialement pris du retard car en premier lieu réalisé par un studio externe. Le géant japonais ne semblait toutefois pas satisfait du résultat et aurait repris personnellement les choses en main.

Depuis ce retour à la maison-mère, le développement de FF9 Remake avancerait donc bien et à son rythme, et pourrait ainsi sortir, selon Midori, avant la fin de l'année fiscale en cours. Cela signifie un potentiel retour en meilleure forme que jamais de Zidane, Vivi et tous les autres d'ici à mars 2025. Le leaker se veut toutefois prudent dans ses déclarations. Rappelons par ailleurs que ce prochain opus pourrait être multi-plateformes. Square Enix a en effet indiqué récemment vouloir se détacher de son partenariat exclusif avec PlayStation pour améliorer ses bénéfices et le plus grand plaisir de tous les joueurs.

À ce propos, le géant japonais pourrait en réalité faire une apparition par personne interposée lors du Xbox Showcase. La conférence de Microsoft devrait en effet partager de nouvelles informations sur des jeux édités/développés par Square Enix. FF9 Remake sera-t-il contre toute attente présenté le 9 juin au soir ? Cela paraît pour l'heure peu probable, mais nous en aurons le cœur net dans seulement quelques jours. Même constat pour les fans attendant désespérément des nouvelles d'un certain Kingdom Hearts 4.