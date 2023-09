Ah, Final Fantasy 9. Le dernier FF de l'ère PS1 a une place toute particulière dans le cœur des joueurs grâce à son univers médiéval fantastique enchanteur, ses personnages touchants ou encore sa bande-son mémorable. Comme tout Final Fantasy qui se respecte, cet épisode offrait aussi des quêtes annexes prenantes, comme celle des Chocographes ou du Tetra Master, son jeu de cartes phare. Tout cela, les fans aimeraient beaucoup le retrouver dans un remake, comme en ont eu la chance ceux de FF7. Les nombreuses rumeurs qui évoquent l'existence de FF9 Remake leur donnent de l'espoir. Le projet refait justement parler de lui.

FF9 Remake de nouveau évoqué

La première fois que Final Fantasy 9 Remake a été évoquée, c'était dans le gros leak Nvidia en 2021. À l'époque, on se demandait s'il fallait prendre cette fuite au sérieux, mais de nombreux jeux mentionnés ont ensuite été annoncés officiellement dans les mois qui ont suivi, ce qui rend cette fuite particulièrement crédible. Les fans attendent donc logiquement que FF9 Remake soit enfin dévoilé.

En juin dernier, le leaker Im a Hero Too, connu pour avoir révélé en avance l'existence de Persona 3 Remake et Persona 5 Tactica, a rajouté son grain de sel en indiquant que FF9 Remake était bien réel et qu'il serait une exclusivité PS5. À l'époque, il déclarait que le jeu sortirait à l'été 2024, mais l'insider vient juste de changer sa version sur Reddit. Il explique que le remake « a besoin d'être peaufiné » et qu'il n'est donc plus certain de sa date de sortie. D'après lui, le remake de FFX serait lui aussi retardé et manquerait le 25e anniversaire de sa sortie sur PS2. Cette nouvelle sera sûrement une petite déception pour les fans, même s'il convient de prendre ces propos avec des pincettes.

À quand une annonce officielle de Square Enix ?

En tout cas, Im a Hero Too n'est pas le seul à affirmer que FF9 Remake existe bel et bien. Jeff Grubb, journaliste réputé de l'industrie, assure également que Square Enix travaille bien sur le projet. Selon lui, le jeu n'aura pas l'envergure de FF7 Remake et se situerait plutôt entre Crisis Core Reunion et ce dernier, sans être un simple remaster non plus.

Rappelons que dans son message de bonne année en janvier, le producteur Yoshinori Kitase teasait « une autre très grosse annonce qui n’a rien à voir avec Final Fantasy 7 » pour 2023. Rien ne permet d'être sûr qu'il s'agisse bien de FF9 Remake, mais l'espoir est là. Quant au moment où pourrait enfin être faite cette annonce, le Tokyo Game Show qui pointe le bout de son nez à la fin du mois serait le moment idéal pour ça...